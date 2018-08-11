مستشارة سابقة لترامب تُصدر كتابًا بعنوان "المعتوه"

قالت صحفية "أسوشيتد بريس" اليوم السبت، إن مستشارة سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترماب، وهي من أصول أفريقية، ستصدر كتابًا جديدًا خلال الأيام القريبة تحت عنوان "معتوه"، تتحدث من خلاله عن تجربتها في العمل داخل البيت الأبيض لمدّة عام، ووصفت فيه ترامب بالعنصري والذي "يحب إثارة الفوضى".

وأشارت الموظفة السابقة،أوماروسا مانيغولت نيومان، إلى أن ترامب تكلم بمصطلحات عنصرية في أكثر من مناسبة حيث أنه ردد كلمة "زنجي" أكثر من مرّة، وهي كلمة تُستخدم لإهانة أصحاب البشرة السوداء ويُمنع استخدامها رسميًا لأنها تُشير إلى فترة العبودية التي امتدت لمئات السنين في الولايات المتحدة.

وأضافت: "لقد شاهدت عنصريته بعيني وسمعتها بأذني عدة مرات بشكل يجعلني لم أستطع أن أنكرها".

وقالت أيضًا إن "حلفاء الرئيس حاولوا شراء صمتها عندما غادرت البيت الأبيض".

وأشارت إلى أنها تلقت عرضا بـ15 ألف دولار شهريا، مقابل شغل "منصب رفيع" في حملة ترامب لانتخابات عام 2020، حيث أن "هذا العرض جاء مشروطا باتفاق لـعدم إفشاء الأسرار".

ووصفت ترامب أيضا بأنه "رجل محب للصراع والفوضى، ويحب أن يرى الناس يتجادلون ويتصارعون".

وقالت إنها رأته يتصرف بشكل غير لائق في عدة مناسبات خاصة، مثل حفلات أعياد الميلاد بمنتجعه الخاص في فلوريدا.

وأضافت أنها لاحظت عليه "تراجعا واضحا في قدراته العقلية بشكل لا يمكن إنكاره".

فيما وصفت إدارة ترامب الكتاب بأنه "مليئ بالأكاذيب والاتهامات الباطلة".