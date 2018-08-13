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إيران تعزز قدراتها الدفاعية بصاروخ "فاتح مبين"

تاريخ النشر: 13/08/2018 - 14:22

إيران تعزز قدراتها الدفاعية بصاروخ "فاتح مبين"
الصاروخ الجديد "فاتح مبين" نجح في الاختبارات (أ.ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: محمد وتد

كشفت إيران، اليوم الإثنين، عن الجيل الجديد من صاروخ بالستي قصير المدى متعهدة بتعزيز قدراتها الدفاعية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت تزداد حدة التوترات بين طهران وواشنطن.

وأفادت هيئة إذاعة وتلفزيون "ايريب" الرسمية أن الصاروخ الجديد الذي أطلق عليه "فاتح مبين" "نجح في الاختبارات" وبإمكانه ضرب أهداف برية وبحرية.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" المحافظة عن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي قوله "كما وعدنا شعبنا العزيز، لن ندخر جهدا لزيادة قدرات البلاد الصاروخية وسنزيد بالتأكيد قوتنا الصاروخية في كل يوم".

وقال مسؤولون أميركيون لشبكة "فوكس نيوز" أن إيران أجرت اختبارا لصاروخ من طراز "فاتح-110" خلال تدريبات بحرية في مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

مسؤول أميركي: إيران اختبرت صاروخا باليستيا مضادا للسفن
أعلن مسؤول أميركي، فجر اليوم، السبت، أن إيران اختبرت صاروخا باليستيًا مضادًا للسفن، للمرّة الأولى منذ بداية العام الجاري.
 

ووصف جنرال أميركي التدريبات بأنها تهدف إلى إيصال رسالة بعد التهديدات التي أطلقتها طهران، بإغلاق الممر المائي الحيوي، كرد على إعادة فرض العقوبات الأميركية.

وقال حاتمي "لا يمكن لشيء الوقوف في وجه هذا الصاروخ نظرا للدرجة العالية من المرونة التي يتمتع بها"، مضيفا أن النسخة الجديدة من "فاتح مبين" "من صنع محلي 100 بالمئة، وهو مرن ومموه وتكتيكي ودقيق التوجيه".

وأضاف "تأكدوا أنه كلما تفاقمت الضغوطات والحرب النفسية على أمة إيران العظيمة، ازدادت رغبتنا في تعزيز قوتنا الدفاعية في جميع المجالات".

ويعد برنامج إيران الصاروخي نقطة خلاف رئيسية بينها وبين قوى العالم لا سيما الولايات المتحدة، إلا أن طهران ترى أنه ضروري لتعزيز موقفها الدفاعي في منطقة مضطربة.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي انسحب في أيار/مايو الماضي، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى العالم إلى اتفاق جديد يحد من قدرات الجمهورية الإيرانية الصاروخية وتدخلاتها الإقليمية.

 


#إيران
#صاروخ بالستي
#طهران
#الاتفاق النووي
#فاتح مبين

من عرب 48

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