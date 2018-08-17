الهند: 324 قتيلًا وآلافُ المُشرّدين بسبب فيضانات "كيرلا"

أعلنت مصادر رسمية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية "كيرلا" جنوب غربي الهند، إلى 324 شخصًا.

وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات الناجمة عنها منذ 8 آب حتى اليوم، بفيضان الأنهار وحدوث انهيارات في السدود والطرق، وجرف المنازل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هندوستان تايمز".

(أ ب)

وقال رئيس حكومة الولاية، بينارايي فيجايان، متحدثا عن "أسوأ فيضانات منذ قرن"، في تغريدة بـ"تويتر" إن "324 حياة أزهقت" خلال عشرة أيام من الفيضانات في الولاية التي تعد وجهة سياحية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ولإجلاء مئات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل على أسطح منازلهم عقب الفيضانات غير المسبوقة، استخدم عمال إنقاذ مروحيات وقوارب.

وسعى الآلاف من رجال الإنقاذ لنقل الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل إلى 1200 مخيم تديرها الدولة، حيث لجأ أكثر من 150 ألف شخص بالفعل إلى المخيمات.

وتسببت الأمطار غزيرة على مدى الأيام الثمانية الماضية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانهيار المنازل والجسور مما

(أ ب)

وأضرت الأمطار الغزيرة والفيضانات على مدى الأيام الثمانية الماضية، بخدمات الطيران والقطارات في ولاية كيرالا، التي تُعد مقصدا سياحيا شهيرا تتمتع بشواطئ جميلة.

وذكرت إدارة الكوارث الهندية، أول أمس الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في "كيرلا"، في ارتفاع متزايد.

وطلب رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، من وزارة الدفاع تسريع عمليات الإنقاذ والإجلاء في الولاية.

يُذكر أن موسم الأمطار الكثيفة بالولاية، يبدأ في حزيران، ويستمر حتى أيلول من كل عام، وترافقه منذ سنوات فيضانات وانهيارات أرضية تتسبب في تشريد الآلاف.