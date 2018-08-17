روسيا: العقوبات الأميركية فُرضت دون تقديم أي أدلة

علّقت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، في بيان، على العقوبات الأميركية ضد شركة الموانئ الروسية بروفينيت، قائلةً إنها "غير قانونية وغير مجدية".

وأوضحت الوزارة أنها ترى "في هذا العمل الجديد المعادي لروسيا محاولة لمعاقبة دولتنا على موقفها المبدئي من الملف الكوري الشمالي، في إطار مجلس الأمن الدولي"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وأكدت أن العقوبات الأميركية، التي فُرضت على شركة "بروفينيت" ومديرها فاسيلي كولتشانوف، لتقديمها خدمات موانئ لسفن كورية شمالية، "فُرضت دون تقديم أي أدلة"ـ مُضيفةَ: "بغض النظر عن تعدد موجات العقوبات الأحادية الجانب التي تلجأ لها واشنطن، فإنها لن تصبح قانونية أبدا، وتركيز السياسيين الأميركان على العقوبات هو محاولة لإخفاء عدم الجدوى".

وأشارت إلى أن "العقوبات الأميركية فرضت في اللحظة التي تحتاج فيها قضية إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية لعمل دولي مشترك"، مؤكدة أن "التكتيك الهدام الذي تتبعه الولايات المتحدة خارج إطار مجلس الأمن، لا يمكنه إلا أن يقوض التقدم الذي تم تحقيقه خلال الآونة الأخيرة نحو التسوية".

وأضافت: "نستنتج أن واشنطن لا تعي مدى خطورة الاتباع العنيد لنهج ممارسة أقصى حد من الضغط على بيونغ يانغ".

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على 3 شركات، بينها "بروفينيت" الروسية، متهمة إياها بالتعاون مع كوريا الشمالية انتهاكا لنظام العقوبات الدولية.



