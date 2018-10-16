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عقوبات أميركية جديدة على 25 شركة وكيانا إيرانيا

تاريخ النشر: 16/10/2018 - 22:27

عقوبات أميركية جديدة على 25 شركة وكيانا إيرانيا
(أ ب)
عرب ٤٨

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة استهدفت 25 شركة وكيانا إيرانيا، قالت إنها توفر دعما ماليا لقوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري بالبلد الأخير. و"الباسيج" هي قوات إيرانية شبه عسكرية، تتكون من متطوعين من المدنيين.

ووفق وكالة "أسوشييتد بريس"، قالت الوزارة الأمريكية، في بيان اليوم، إن تلك الشركات والمؤسسات "توفر الدعم لقوات تقوم بتجنيد أطفال ونشرهم في ساحات المعارك".

وتضم قائمة العقوبات 20 شركة وكيانا إيرانيا، إضافة إلى 5 مؤسسات مالية إيرانية أخرى، بينها مصرفا "مهر اقتصاد" و"ملت إيران".

وتمنع العقوبات الأميركيين من القيام بأعمال تجارية مع الشبكة أو الشركات التابعة لها، وتجميد الأصول التي لديها تحت الولاية القضائية الأميركية.

وفي آب/ أغسطس الماضي، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#عقوبات أميركية
#إيران

من عرب 48

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