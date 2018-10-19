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إندونيسيا: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب البلاد

تاريخ النشر: 19/10/2018 - 11:20

إندونيسيا: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب البلاد
(أ ب)
عرب ٤٨

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، إقليمًا إندونيسيًا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان، إن مركز الزلزال يقع على بعد 28 كم جنوب شرق منطقة سارمي. وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 85 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

ولم يصدر عن السلطات الإندونيسية أي بيان عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولم تحذر من حدوث موجات تسونامي.

وفي 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونغالا، بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات، وأسفرت عن مقتل ألفين و103 أشخاص، بحسب مصادر محلية.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#إندونيسيا
#زلزال

من عرب 48

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