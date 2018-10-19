بومبيو: لم أشاهد أي تسجيلات تتعلق بقضية خاشقجي

نفى وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، بشكل قطعي، مزاعم قناة "إيه بي سي نيوز" الأميركية اطلاعه على تسجيلات تتعلق بقضية اختفاء ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بومبيو في تصريحات صحفية، الجمعة: "لم أسمع أي تسجيل، ولم أر أي نصوص، ويتعين على الشبكة (التلفزيونية) التي زعمت ذلك حذف عنوانها"، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وأضاف: "هذه قضية بالغة الخطورة، ونعمل جاهدين عليها، ولذلك عليهم حذف العناوين الصحفية الكاذبة".

واختفت آثار الصحافي السعودي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وطالب عدد من الدول والمنظمات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله القنصلية بإسطنبول.

وتتوالى ردود الأفعال عبر العالم من مسؤولين ومنظمات، مطالبة بالكشف عن مصير خاشقجي، لتتصدر عناوين الصحف ونشرات الأخبار العالمية، بالتوازي مع التحليلات عن تداعيات هذه الأزمة على كل المستويات.