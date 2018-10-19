  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

قضية خاشقجي: توافق أوروبي على وقف الزيارات السياسية للسعودية

تاريخ النشر: 19/10/2018 - 09:14

قضية خاشقجي: توافق أوروبي على وقف الزيارات السياسية للسعودية
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الخميس، وقف الزيارات السياسية إلى السعودية، على خلفية اختفاء الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، وذلك في تصريح صحافي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مع قادة أوروبيين، نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وقال ماكرون، "في ظل الظروف الحالية، قررنا توقيف بعض الزيارات (إلى السعودية)، ومنها الزيارات السياسية".

وأشار إلى أنه اتخذ القرار بالتنسيق مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وأضاف ماكرون، أنه ينتظر "توضيحات" بشأن اختفاء خاشقجي. وأوضح أن قرار وقف الزيارات السياسية "لن يؤثر على رجال الأعمال والأفراد".

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن المعلومات التي يعرفونها عن الحادث "خطيرة للغاية ومدعاة للقلق".

واختفت آثار الصحافي السعودي في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الرياض، بإثبات خروج خاشقجي من القنصلية، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية بعد.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مسؤولين أتراكا أبلغوا نظراءهم الأميركيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي، بطريقة وحشية داخل قنصلية بلاده.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#السعودية
#جمال خاشقجي
#إيمانويل ماكرون
#الاتحاد الأوروبي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عنصرية التوسع الصيني في كينيا
عنصرية التوسع الصيني في كينيا

2018-10-19

إندونيسيا: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب البلاد
إندونيسيا: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب البلاد

2018-10-19

بومبيو: لم أشاهد أي تسجيلات تتعلق بقضية خاشقجي
بومبيو: لم أشاهد أي تسجيلات تتعلق بقضية خاشقجي

2018-10-19

الأكثر قراءة

"مصرع" أحد أفراد فريق تصفية خاشقجي بـ"حادث سير"

2018-10-18
صور لتحركات المشتبه الرئيسي بقتل خاشقجي

صور لتحركات المشتبه الرئيسي بقتل خاشقجي

2018-10-18
إسرائيل تمتنع عن التصعيد: هل وجدت حماس ثغرة في

إسرائيل تمتنع عن التصعيد: هل وجدت حماس ثغرة في "القبة الحديدية"؟

2018-10-18
هل تكشف مادة

هل تكشف مادة "لومينول" سيناريو قتل خاشقجي؟

2018-10-18
الجمعة: تلفزيون سوريا يبث لقاء يعرض لأول مرة مع خاشقجي

الجمعة: تلفزيون سوريا يبث لقاء يعرض لأول مرة مع خاشقجي

2018-10-18