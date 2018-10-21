الفيصل استمع لتسجيل مقتل خاشقجي: "من الصعب الخروج من هذا"

صرّح السيناتور الجمهوري روبيرت فيليب كوركر، بأنه يعتقد أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أدار عملية قتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، وشدد على أن الاستخبارات الأميركية أكدت أن بن سلمان هو المسؤول المباشر عن مقتل الخاشقي. بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

فيما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الأحد، أن الأمير خالد الفيصل، استمع إلى تسجيل صوتي يدحض الرواية السعودية التي تشير إلى أن خاشقجي، قتل إثر "شجار" داخل قنصلية البلاد بمدينة إسطنبول، ويكشف حقيقة تعرض الصحفي للقتل ومن ثم التقطيع.

واستندت الصحيفة الأمريكية في معلوماتها إلى تصريحات اثنين تقول إنهما ينتميان إلى العائلة الحاكمة في السعودية (لم تكشف عن هويتهما).

وبعد أيام من واقعة اختفاء خاشقجي، الذي تبين مقتله فيما بعد ـ أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير خالد الفيصل إلى تركيا، لمتابعة التحقيقات وصنفته الصحافة الغربية بأنه "الذراع الأيمن للملك سلمان بن عبد العزيز".

وبحسب الصحيفة، حصل الفيصل على أدلة تشير إلى تعرض خاشقجي لـ"التخدير، والقتل، والتقطيع"، بعد دخوله قنصلية بلاده بوقت قصير.

كما قال أحد المصدرين "وول ستريت": "التسجيل الصوتي لا يحمل هذا الهراء حول اندلاع شجار".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الجمعة الماضية، أن خالد الفيصل عاد إلى السعودية برسالة "قاتمة" للعائلة الحاكمة، وقال لأقاربه إنه "من الصعب حقا الخروج من هذا (قضية مقتل خاشقجي)".

ونقلت "نيويورك تايمز" ما قاله الفيصل بناء على تصريحات أحد الأقارب الذين تحدث مع الأول حول القضية بعد عودته من تركيا.

ويناقض تقرير "وول ستريت" الرواية السعودية الرسمية، وغيرها من الروايات غير الرسمية التي نقلتها وسائل إعلامية عن مسؤولين سعوديين، تركز جميعها على أن خاشقجي قتل على خلفية "شجار" مع أشخاص داخل القنصلية.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤول سعودي (لم يتم الكشف عن هويته)، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بينها صحف سعودية، أن "خاشقجي" قتل جراء "كتم النفس" عند محاولة منعه من رفع صوته مع اعضاء من فريق التفاوض معه من أجل عودته للبلاد.

وأوضح المسؤول أن ما تسبب فريق التفاوض في مقتل خاشقجي "تجاوز للصلاحيات ومخالفة للأوامر (لم يحدد فحواها او مصدرها).

وأشار إلى أن نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اللذين تم إعفاؤهما من منصبهما مؤخرا، شاركا في إعداد عملية فريق التفاوض.

وبحسب رواية المسؤول السعودي، فإن "فريقا من 15 سعوديا، أرسلوا للقاء خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وأضاف المسؤول ذاته إن جثة خاشقجي تم لفها في سجادة وتسليمها "لمتعاون محلي" للتخلص منها، موضحا أن النتائج الأولية للتحقيق لا تشير إلى تعذيب.

وأعلنت الرياض روايتها الرسمية حول الحادثة، فجر السبت، بعد 18 يومًا من اختفاء خاشقجي ونفيها تورطها في الأمر.

وأقرت الرياض في إعلانها بمقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

ولم توضح مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.