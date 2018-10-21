"سي إن إن": متعاون تركي تسلّم جثة خاشقجي

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مصدر مقرّب من الديوان الملكي السعودي، أن السلطات السعودية لا تعلم مكان وجود جثة خاشقجي، إذ تم تسليمها لمتعاون معهم، تركي الجنسية.

وقال وزير العدل السعودي وليد الصمعاني مساء اليوم السبت، إن "قضية خاشقجي وقعت على أرضٍ سيادتها للمملكة". وأن قضاء بلاده سيتكفّل بإكمال متطلبات القضية.

وطالبت دول العالم إجراء تحقيق حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي، بعد أن اعترفت السعودية بمقتله ونشرت تفاصيلَ كان بها تشكيك دولي تام.

وذكر مسؤول تركي أن المحققين على الأرجح سيعرفون ما حدث لجثة خاشقجي، قريبًا. ونقلت "رويترز" عن المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن تركيا حصلت على عينات من الحمض النووي لخاشقجي، وهي ليست بحاجة لطلبه من السعودية.

وقال الصمعاني إن "القضية ستأخذ مجراها النظامي المتّبع في المملكة، وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أن "التوجيهات والقرارات التي أمر بها ’العاهل السعودي’ إثر الحدث المؤسف تأتي استمرارًا لترسيخ أسس العدل".

واعترفت السعودية رسميا بمقتل خاشقجي، مساء أمس الجمعة، "خلال شجار" بالقنصلية السعودية في إسطنبول، وذلك بعد 18 يومًا على اختفائه.

ولم تكشف السعودية عن مكان جثة خاشقجي، كما ولم تكشف عن ملابسات عملية القتل، لكنها اعتقلت 18 سعوديا على إثر هذه القضية.

وظهرت مواقف دولية شككت في الرواية التي قدمتها السعودية حول مقتل خاشقجي، وأعلنت منظمات عديدة عدم ثقتها بهذه التصريحات وطالبت بتحقيق دولي، باستثناء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تجنّد فورًا للدفاع عن الرواية السعودية.