  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أستراليا تعتذر عن جرائم جنسية ارتُكبت بمؤسساتها الرسمية

تاريخ النشر: 22/10/2018 - 10:06

أستراليا تعتذر عن جرائم جنسية ارتُكبت بمؤسساتها الرسمية
(pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

اعتذرت السلطات الأسترالية، اليوم الإثنين، في بث مباشر، لخمسة عشر ألف مواطن أُثبت أنه تعرض للاعتداء الجنسي في المؤسسات الرسمية في البلاد، على مدار العقود الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، خلال كلمته أمام البرلمان، إن الدولة فشلت في منع هذه الجرائم التي وصفها بالشريرة والمظلمة بسبب قلّة مراقبة المنشآت الرسمية.

واعتبر موريسون، أن المجرمين الذين نفذوا الاعتداءات، "أعداء" لأستراليا والأستراليين، لافتا إلى أن الدولة "خذلت" و"تخلت" عن الضحايا، مؤكدا على أن هذا "العار سيلاحقنا دائما".

واستعرض موريسون الانتهاكات التي توصل لها التحقيق الحكومي والذي كشف أن الجرائم نُفذت في المدارس والكنائس ودور الأيتام والنوادي الرياضية وغيرها من المؤسسات في أرجاء البلاد على مدى عقود.

وأعلن موريسون، أن السلطات سوف تتبع عقيدة "وطنية" جديدة في وجه البلاغات المُقدمة في المستقبل، والتي سوف يكون شعارها "نحن نصدقك".

دراسة: أطفال الأستراليين الأصلانيين أكثر عرضة للاكتئاب والعنصرية
ركزت الدراسة على ثلاثة عوامل أساسية لهذه الظاهرة، وهي التصور الجسدي الذاتي المتدني المصحوب بنسب قلق عالية ومشاكل يواجهها الأطفال في المدارس، حيث أبدى الأصلانييون قابلية عالية للتعرض لها أكثر من زملائهم الآخرين...
 

ويأتي اعتذار الدولة بعد إصدار لجنة ملكية تعمل منذ خمس سنوات تقريرا يفصّل مزاعم مروعة للإساءات الجنسية بحق أطفال تتضمن مؤسسات كانت تتمتع في الماضي بالثقة.

وأكّد موريسون "اليوم، نقول آسفون للأطفال الذين خذلناهم. آسفون. آسفون للآباء الذين خنا ثقتهم والذين كافحوا لمداواة (جراح أبنائهم). نأسف لمن فضحوا الفساد الذين لم نستمع لهم".

وتابع "آسف للأزواج والشركاء والزوجات والأطفال الذين تعاملوا مع عواقب الاعتداء والتستر والعرقلة، آسفون، للأجيال الماضية والحاضرة، آسفون".

وفي جلسة البرلمان، وقف النواب دقيقة صمت بعد خطاب موريسون، فيما كان المئات من الناجين يشاهدون الخطاب المتلفز في أرجاء البلاد.

وخارج مقر البرلمان، ارتدى أقارب الضحايا المتوفين قلادات تحمل أسماء بنات وأبناء وأخوة وأخوات ممن وجه إليهم الاعتذار المتأخر جدا.

وقدمت مؤسسات أسترالية عديدة بالفعل اعتذارات لعجزها عن حماية الضحايا، بما فيها قادة الكنيسة الكاثوليكية الأسترالية الذين لاموا التاريخ "المخزي" للكنيسة في التستر على هذه الانتهاكات.

وبموجب لجنة التحقيق الملكية، وجهت اتهامات بالقيام بانتهاكات إلى سبعة في المائة من القساوسة الكاثوليك في الفترة من العام 1950 وحتى 2010، ونادرا ما تم التحقيق في شكاوى الأطفال بل أن بعضهم حتى تعرضوا لعقاب عندما حاولوا الإفصاح عما يتعرضون له من إساءة.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#اعتداء جنسي
#أستراليا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"المطرب هاتف مكتب بن سلمان 4 مرات عقب قتل خاشقجي"
"المطرب هاتف مكتب بن سلمان 4 مرات عقب قتل خاشقجي"

2018-10-22

وزير الاقتصاد الألماني يدعو الاتحاد الأوروبي لوقف تصدير الأسلحة للسعودية
وزير الاقتصاد الألماني يدعو الاتحاد الأوروبي لوقف تصدير الأسلحة للسعودية

2018-10-22

هل نقل جزء من جثة خاشقجي للرياض بوساطة مطرب؟
هل نقل جزء من جثة خاشقجي للرياض بوساطة مطرب؟

2018-10-22

الأكثر قراءة

الفيصل استمع لتسجيل مقتل خاشقجي:

الفيصل استمع لتسجيل مقتل خاشقجي: "من الصعب الخروج من هذا"

2018-10-21
أحد أفراد فريق القتل ارتدى ملابس خاشقجي وغادر القنصلية

أحد أفراد فريق القتل ارتدى ملابس خاشقجي وغادر القنصلية

2018-10-21
اغتيال خاشقجي: ترامب ينضم للأوروبيين بالتشكيك برواية السعودية

اغتيال خاشقجي: ترامب ينضم للأوروبيين بالتشكيك برواية السعودية

2018-10-21
نتنياهو: سنفاوض الأردن لتجديد الاتفاق حول

نتنياهو: سنفاوض الأردن لتجديد الاتفاق حول "الباقورة والغمر"

2018-10-21
مصرع 3 فلسطينيين بحادث سير قرب جنين

مصرع 3 فلسطينيين بحادث سير قرب جنين

2018-10-21