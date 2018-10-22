قضية خاشقجي: المفوضية الأوروبية تدعو لمحاكمة القتلة

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إن قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي يجب أن يمثلوا للعدالة.

وصرحت المتحدثة باسم المفوضية لشؤون السياسة الأمنية والشؤون الخارجية، مايا كوسيانسيتش، للصحفيين خلال إفادة منتصف اليوم، أن التحقيق في مقتل خاشقجي يجب أن يستمر "من أجل أن نتوصل إلى رؤية كاملة حول جميع الضالعين في عملية القتل هذه".

وأضافت كوسيانسيتش أن "الضالعين في عملية القتل يجب أن يمثلوا للعدالة".

وفي الأثناء، حثت ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي على وقف مبيعات الأسلحة للسعودية طالما ظلت الشكوك تحوم حول وفاة الصحفي.

وقالت حكومة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن تفسير الرياض لوفاة الصحفي غير كاف.

من جهته شدد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، اليوم الإثنين، على موقف الحكومة قائلا "لن نوافق في هذه المرحلة على أي زيادة في صادرات الأسلحة لأننا نرغب في معرفة ما حدث".

وأبلغت كوسيانسيتش الصحفيين بأن الاتحاد الأوروبي اتخذ موقفا بشأن صادرات الأسلحة "ولكن المسؤولية الأخيرة في هذا الصدد تقع على عاتق الدول الأعضاء".