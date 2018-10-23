اتفاق مبدئي على عقد قمةٍ بين بوتين وترامب الشّهر المُقبل

أعلنت روسيا، مساء يوم الثلاثاء، أن هناك اتفاقا مبدئيا على عقد قمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، دونالد ترامب في باريس، 11 تشرين الثاني المُقبل.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، خلال مؤتمر صحافي: "خلال مشاورات بولتون مع فريق وزارة الخارجية والسياسية العسكرية لدينا، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول إمكانية اتصال الرئيسين في باريس خلال فعاليات بمناسبة مرور قرن على نهاية الحرب العالمية الأولى".

وكان بوتين وترامب، قد اجتمعا بقمة في العاصمة الفنلندية هلسنكي، في تموز الماضي، حيث استبعد خلالها ترامب تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت 2016.

وأعرب ترامب عقب القمة مع الرئيس الروسي عن رغبته في تحسين العلاقات بين الجانبين، ووصف التحقيق الذي تجريه بلاده بشأن التدخل الروسي في الانتخابات بأنه "كارثة".

بولتون: روسيا تؤذي نفسها بالتدخل في الانتخابات الأميركية

وفي سياق متّصل، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، يوم الثلاثاء، أنه أبلغ مسؤولين روس أن الكرملين يضرّ نفسه بالتدخل في الانتخابات الأميركية.

وقال بولتون في ختام يومين من المحادثات مع بوتين وكبار مساعديه، إنه أبلغ محاوريه الروس بأن تدخل موسكو "مضر على نحو خاص بالعلاقات الروسية - الأميركية دون تقديم أي شيء لهم في المقابل"، مُشيرًا إلى أن التدخل الروسي تسبب في "محنة وعداء" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ما يعوق بشكل فعال إمكانية تحسين العلاقات بين البلدين، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.

وأضاف بولتون قائلا: "هذه خسارة فادحة لكلا البلدين، لكن بشكل خاص لروسيا، إنه درس على ما أعتقد، لا تفسدوا الانتخابات الأميركية".