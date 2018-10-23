اليابان: إطلاق سراح صحافي ياباني من معتقل في سورية

قالت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إطلاق سراح صحافي ياباني، يُرجح أن اسمه جومبي ياسودا، من مُعتقل في سورية، بعد مرور ثلاث سنوات على اعتقاله.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحافي، أن ياسودا الذي يعمل كصحافي حر، اختفت آثاره عام 2015.

وأضاف سوجا، أن ياسودا يتواجد الآن في تركيا بعد أن أبلغت قطر اليابان بأن الرجل، الذي يعتقد كان مُحتجزا وأطلق سراحه.

وقال سوغا إن الحكومة اليابانية أبلغت مسؤولين يابانيين بأن الرجل تحت حماية السلطات التركية، ويتم تحديد هويته، ومن المرجح بشدة أنه ياسودا.