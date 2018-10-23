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منوتشين يلتقي بن سلمان في الرياض ويؤكدان على الشراكة

تاريخ النشر: 23/10/2018 - 00:18

منوتشين يلتقي بن سلمان في الرياض ويؤكدان على الشراكة
ستيف منوتشين (أب)
عرب 48 ووكالات

قالت السعودية، مساء الإثنين، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اجتمعا، الإثنين، في الرياض، وأكدا على "أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين".

وتعتبر زيارة منوتشين الثانية لمسؤول أميركي بارز منذ أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان "أهمية الشراكة الإستراتيجية السعودية الأميركية، والدور المستقبلي لهذه الشراكة وفق رؤية المملكة 2030".

كما استعرضا "أوجه العلاقات الثنائية السعودية الأميركية في الجانبين التجاري والاستثماري، وفرص تطويرهما".

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أرسل وزير خارجيته، مايك بومبيو، إلى الرياض في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لمتابعة قضية خاشقجي.

وكان قد صرح منوتشين، الأحد، أن رواية السعودية عن مقتل خاشقجي "خطوة أولى جيدة، لكنها ليست كافية" مضيفا أن من السابق لأوانه مناقشة العقوبات على الرياض بشأن الواقعة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#ستيف منوتشين
#محمد بن سلمان

من عرب 48

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