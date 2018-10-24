ترامب لا يستبعد تورط بن سلمان بمقتل خاشقجي

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن يكون الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على دراية في عملية قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، وقال إن ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يدير الأمور في المملكة، وإن كان من متورط في مقتل خاشقجي فسيكون هو.

وقال الرئيس الأميركي في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" إنه على قناعة بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، لم يكن على دراية في عملية القنصلية بإسطنبول التي أدت إلى مقتل الصحافي خاشقجي، لافتا إنه لا يستبعد أن يكون ولي العد بن سلمان متورط في مقتل خاشقجي

وأوضح ترامب أنه أجرى عدة اتصالات هاتفية وتحدث مع ولي العهد بن سلمان، واستفسر منه حول ملابسات عملية السفارة، ووجه إليه أسئلة بطرق وأساليب مختلفة، حول علمه المسبق والتخطيط لقتل خاشقجي، فأجاب بالنفي.

وبدا بن سلمان متلعثما، يقول ترامب، عندما سأل ولي العهد إذا ما كان يصدق المسؤولين السعودية ممن ينكرون علمهم بالعملية، وكانت إجابة بن سلمان بعد أن التزم الصمت لثوان :"أنا أريد أن أصدقهم.. أريد حقا أن أصدقهم".

وانتقد ترامب أسلوب معالجة السعودية لقضية مقتل خاشقجي، معتبره محاولة للتستر على العملية، لافتا إلى أن مخطط قتل خاشقجي كان سيئا منذ البداية، وإن التستر على العملية كان سيئا أيضا، مؤكدا أن من فكر بهذا المخطط "هو الآن في ورطة كبيرة".

وتطرق ترامب خلال حديثه للصحافيين في البيت الأبيض إلى كلمة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخصوص قضية خاشقجي قائلا: إردوغان كان قاسيا جدا بشأن السعودية في التصريحات التي أدلى بها يوم الثلاثاء عن مقتل الصحافي خاشقجي".

وقال ترامب للصحافيين إنه يرغب في معرفة كل الحقائق عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل قبوله تقييم إردوغان. وأضاف ترامب الذي أرسل مديرة المخابرات المركزية الأميركية إلى تركيا لبحث القضية أنه يتوقع الحصول على تقرير قريبا جدا.

وعندما سئل إن كان يصدق رواية السعودية للأحداث التي أدت الى مقتل خاشقجي، قال ترامب "أريد أن أرى الوقائع أولا"، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الرياض كحليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.". وأضاف "أنظر، السعودية هي حليف عظيم حقا. كانوا دائما من المستثمرين الكبار، وربما أكبرهم في بلادنا". وأكد ترامب أنه سيترك للكونغرس تحديد تبعات مقتل خاشقجي على السعودية، بشرط أن يتشاور معه في ذلك.

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