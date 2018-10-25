تركيا تتزود بمنظومة "إس 400" الروسية في أكتوبر 2019

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، إنه سيتم الشروع في تركيب منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400 " روسية الصنع في تركيا، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

ونقلت صحيفة "حريت" عن وزير الدفاع التركي قوله: "سيتم إرسال أفراد من القوات المسلحة إلى روسيا لتلقي التدريب في بداية عام "2019.

وأوضح أكار في تصريح للأناضول، أن العمل جار على انتقاء الكادر الذي سيشرف على تركيب المنظومة في تركيا، لينتقل مطلع العام المقبل إلى روسيا للتدرب على أعمال البناء.

وفي المقابل، تابع أكار حديثه بالقول إن "برنامج المقاتلات إف-35 مع الولايات المتحدة مستمر كما هو مخطط له وسيجري تسليم الطائرتين الثالثة والرابعة من البرنامج في آذار/مارس المقبل".

وأكد أن شراء تركيا للمنظومة الروسية، نابع عن حاجتها لمثل هذه المنظومات المتطورة، نظرا للتهديدات الجوية والصاروخية الحقيقية التي تحيط بالبلاد.

وتابع قائلا: "نبذل جهودا مضاعفة لردع هذه التهديدات، ولقد تواصلنا مع العديد من الدول لشراء منظومات دفاعية جوية، ومن هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، وبالنتيجة تم التوصل إلى اتفاق مع روسيا".

وأشار إلى أن قيادة القوات الجوية التركية، تعمل على تحديد الأماكن التي يتوجب تركيب المنظومة فيها.

وأكد أكار أن منظومة "إس 400" الروسية ستعمل بشكل مستقل تماما عن منظومات حلف شمال الأطلسي، مشيرا أن مخاوف الناتو والولايات المتحدة الأميركية في هذا الخصوص، لا مبرر لها.

وأردف في هذا السياق: "لن يكون هناك أي تحرش أو إخلال لعمل منظومات الناتو، ولن نسمح بذلك، فشراء تركيا للمنظومة الروسية لم يكن خيارا بل كان ضرورة".

وأضاف أكار أن السبب الرئيسي لشراء "إس 400" هو توفير الحماية لـ 81 مليون مواطن تركي، ومنع وصول الصواريخ والتهديدات الجوية إلى الأراضي التركية.

ولفت أكار إلى أن تركيا لا تريد أن تكون دولة مستهلكة لمثل هذه المنظومات، بل ترغب في أن تكون مصنّعة منتجة أيضاً.

ونهاية آب/أغسطس الماضي، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن "تركيا بحاجة إلى أنظمة الدفاع الصاروخية إس-400، والاتفاقية حولها انتهت، وسنستلمها في أقرب وقت".