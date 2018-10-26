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الصين: إصابة 14 طفلًا بهجوم طعنٍ نفّذته سيّدة

تاريخ النشر: 26/10/2018 - 17:59

الصين: إصابة 14 طفلًا بهجوم طعنٍ نفّذته سيّدة
من مكان الحادث (الشبكة)
عرب ٤٨/ رويترز

أُصيب 14 طفلًا، اليوم الجمعة، بالطعن، على يد امرأة هاجمت الأطفال عند باب الروضة، في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، بحسب ما ذكرت الشرطة الصينية.

وبحسب الشرطة، فإن المرأة التي تبلغُ من العمر 39 عامًأ، هاجمت الأطفال وهم عائدون من تدريباتهم الصباحية.

وأكدت الشرطة في حسابها الرسمي في موقع "ويبو" الصيني، للتواصل الاجتماعي، أن الضحايا نُقلوا إلى المستشفى، بينما تمكّن الحراس والعاملون في روضة الأطفال من القبض على المرأة.

ولم تذكر الشرطة في بيانها دوافع الهجوم، أو خلفيّته، إلا أنها أوضحت أن التحقيقات جارية مع المرأة المُعتدية.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أن طبيبةً عاينت الأطفال، رفضت الإدلاء بأي تفاصيل عن حالتهم ووضعهم الصحي، فيما أوضحت وسائلُ إعلام صينية أن أربعة تلاميذ أُصيبوا بجروح خطيرة، مؤكدةً أن اثنين من ضحايا الهجوم تُوفيا، إلا أن الشرطة نفت ذلك.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الصين
#هجوم طعن
#أطفال

من عرب 48

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