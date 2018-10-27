البحث يتواصل عن طائرة مدنية أميركية مفقودة

تتواصل اليوم السبت، منذ الخميس، أعمال البحث عن طائرة مدنية أميركية سقطت صباح الخميس، عندما كانت في طريقها إلى جزر البهاما من ساوث كارولاينا.

وجاء أن سفن وطائرات خفر السواحل الأميركية واصلت البحث في المحيط الأطلسي عن طائرة مدنية سقطت بعدما أظهر موقع لتتبع رحلات الطيران أن الطائرة حاولت العودة إلى ولاية ساوث كارولاينا قبل أن تختفى عن شاشة الرادار.

وبحث خفر السواحل منطقة بالمحيط أكبر من ولاية ديلاوير، لكن دون العثور على أي أثر للطائرة المدنية وهي من طراز "بايبر بي. إيه-31" التي سقطت في حوالي الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرقي الولايات المتحدة عندما كانت في طريقها إلى جزر الباهاما من ساوث كارولاينا.

وقال خفر السواحل في بيان إن الطائرة اختفت عن شاشة الرادار على بعد 177 كيلومترا إلى الشرق من تشارلستون بعد أن أبلغت مراقبي الحركة الجوية بوجود حالة طارئة.

وامتنعت إدارة الطيران الاتحادية عن التعليق على عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.