اليوم الأسود: باكستان تحيي احتلال كشمير

أحيا الكشميريون اليوم السبت ذكرى "اليوم الأسود"، بأرجاء باكستان ومناطق أخرى من العالم، بما فيها الشطر الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه، والذي يوافق احتلال الهند لباكستان قبل 71 عامًا.

ويتجمع خلال ذكرى اليوم الأسود لكشمير أعضاء منظمات سياسسة واجتماعية عديدة للتظاهر، وذلك احتجاجا على سيطرة الهند على الإقليم.

(أ ب)

ويذكر أن القوات الهندية دخلت كشمير في مثل هذا اليوم عام 1947.

وفي هذا السياق، قال رئيس وزراء الشطر الباكستاني من كشمير، فاروق حيدر، إن صراع كشمير من أجل الحرية لا يمكن كبحه.

وأكد رئيس باكستان عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، دعمهما الدبلوماسي والسياسي المستمر لقضية الشعب الكشميري.

(أ ب)

انقسم إقليم كشمير بين باكستان والهند، وتزعم كل من الدولتين السيادة الكاملة عليه.

ومنذ العام 1947، خاض البلدان اثنتين من أصل ثلاث حروب بينهما بسبب كشمير.

وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تندد بالاحتلال الهندي، وبجرائمه التي اقترفها بحق الكشميريين:

وقالت "آمنة" في تغريدة لها، إن النزاع كان يمكن حلّه عن طريق التفاهم لكن الهند فضّلت العنف: