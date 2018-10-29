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حقوقيّون: معاهدة حظر الأسلحة النووية تدخل حيز التنفيذ خلال عام

تاريخ النشر: 29/10/2018 - 09:39

حقوقيّون: معاهدة حظر الأسلحة النووية تدخل حيز التنفيذ خلال عام
صواريخ أميركية قادرة على حمل رؤوس نووية (أ ب)
عرب ٤٨

قال أنصار حملة فازت بجائزة نوبل للسلام لعام 2017 في تقرير سنوي، اليوم، الإثنين، إن معاهدة حظر الأسلحة النووية قد تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2019.

وتهدف المعاهدة إلى وصم حظر الأسلحة النووية، مثل معاهدات سابقة بشأن الألغام الأرضية والذخائر العنقودية. ويتعهد الموقعون على المعاهدة برفض الإستراتيجيات النووية، ويشجّعون الآخرين على أن يحذوا حذوهم.

وقال تقرير رصد حظر الأسلحة النووية، الذي نشرته منظمة المساعدات الشعبية النرويجية (بيبولز إيد)، إن 19 دولة قد انضمت بالفعل إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 2017، ما يضعها على طريق المصادقات الخمسين اللازمة كي تدخل حيز التنفيذ.

وقالت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (آيكان)، بياتريس فين "نسعى للحصول على 50 تصديقًا بحلول نهاية 2019".

وأضافت "لدينا نحو 25 إلى 30 دولة تقول إنها ستكون جاهزة بنهاية 2019 ولذلك من الممكن بالتأكيد".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#جائزة نوبل
#معاهد حظر الأسلحة النووية
#روسيا
#الولايات المتحدة
#فرنسا

من عرب 48

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