علوي: الباكستان لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

أكد الرئيس الباكستاني، عارف علوي، أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وشدد على أن الباكستان تدعم الفلسطينيين لأن قطاع غزة يواجه "فظائع غير مسبوقة" مثل كشمير.

أتت تصريحات علوي للصحافيين قبل مغادرة البلاد متوجها إلى أنقرة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، قائلا إن "كل التكهنات حول هبوط طائرة إسرائيلية في مطار إسلام أباد لا أساس لها من الصحة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن "جيو نيوز"، أن علوي فند الأخبار التي تم تناقلها حول هبوط طائرة لرجل أعمال إسرائيلي في مطار إسلام أباد وبقائها لمدة عشر ساعات.

وقال الرئيس الباكستاني "لا يربط باكستان أي علاقة مع إسرائيل، ولن يكون هناك أي نوع من العلاقات والمفاوضات معها". كما نفى العديد من الوزراء الباكستانيين وهيئة الطيران المدني التقرير.

وكان الصحافي الإسرائيلي آفي شارف قد كتب على موقع "تويتر" يوم الخميس الماضي، أن طائرة رجال أعمال إسرائيلية خاصة توجهت إلى إسلام أباد من تل أبيب وظلت في العاصمة الباكستانية لمدة تقرب من 10 ساعات.

إلى ذلك، وصل الرئيس الباكستاني، إلى تركيا من أجل المشاركة في مراسم افتتاح مطار إسطنبول الجديد، اليوم الإثنين. هذا ومن المقرر أن يلتقي علوي، بالرئيس رجب طيب إردوغان.

وتعتبر زيارة الرئيس الباكستاني إلى تركيا أول زيارة خارجية له عقب انتخابه الرئيس الـ 13 لباكستان في 9 أيلول/ سبتمبر الماضي.