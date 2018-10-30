العثور على أشلاء 24 راكبا كانوا في الطائرة الإندونيسية

عثرت السلطات الإندونيسية اليوم، الثلاثاء، على 24 جثة من ضحايا حادث تحطم الطائرة الإندونيسية التي سقطت يوم أمس، الإثنين، في بحر "جاوة" قبالة سواحل منطقة كراوانغ بإقليم جاوة الغربية، ووفقًا لما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الإندونيسية المحلية، فقد تمّ نقل الجثث إلى مستشفى الشرطة بالعاصمة جاكرتا، ونقلت بعض وسائل الإعلام عن مدير المستشفى، موسيافاك، قوله إن الجثث ممزقة إلى أشلاء، وأن الكيس الواحد من الممكن أن يحتوي على أكثر من ضحية.

وكان قائد الطائرة بهافيي سونيجا، وهو هندي الجنسية، قد أبلغ عن مشكلات تقنية، بينها صعوبات في قراءة سرعة الطيران، وطلب أن يعود إلى المطار، بحسب ما ذكرته الصحيفة ذاتها؛ وقد سمحت هيئة مراقبة الجو في إندونيسيا بعودة الطائرة، لكن المركبة سرعان ما اختفت عن شاشات الرادار وهبطت لخمسة آلاف قدم، ثم سقطت في الماء، وأظهرت الصور حطامًا وأغراضًا للركاب وهي تطفو على سطح المحيط.

ووسط الغموض الذي اكتنف ظروف تحطّم الطائرة، نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الخبير في شؤون الطيران المدني، الكابتن جون نانسي، قوله إنه يستبعد أن يكون تحطم الطائرة أمس متعمّدًا، مؤكّدًا أنّ "تحطم طائرة ‘بوينغ 737‘ حادث غير معتاد"، وأن من الوارد أن يكون "تفجير انتحاري بقنبلة" أو خلل كبير مباغت تسبب بالكارثة.

في المقابل، يرجح خبير الطيران الأسترالي والكابتن بيرون بيلي، أن يكون ضعف تدريب الطيار سببًا في الكارثة، مضيفًا أن المشكلة لا تكمن في المركبة، قائلًا إنّ ما حصل يفرض إعادة النظر في الطيران المنخفض التكلفة والطريقة التي يعتمد عليها في تدريب الطيارين، بخلاف الشركات الكبرى المعروفة التي تُخضع موظفيها لإعادة تأهيل بين الفينة والأخرى.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس شركة ليون إير إدوارد سيراتي، أن الطائرة المنكوبة ما زالت "جديدة"، إذ دخلت الخدمة قبل أشهر قليلة فقط، مؤكّدًا أنها خضعت للصيانة قبل الرحلة الأخيرة، وبحسب موقع "فلايت رادار 24" الذي يتتبع حركة الطائرات المدنية والتجارية حول العالم، فإن الطائرة المنكوبة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، وتعد طائرة حديثة نسبيًّا.

وكانت إدارة الطيران المدني في إندونيسيا أعلنت يوم أمس، الإثنين، عن اختفاء طائرة عن شاشات الرادار، وفقدان الاتصال بها بعد دقائق من إقلاعها، ليتمّ التأكيد بعدها بقليل أنها تحطمت في البحر، ويعلن أحد المسؤولين عن غياب التوقعات بإيجاد ناجين من ركاب الطائرة التي كانت تتوجه من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى مدينة بانغكال بينانج، الواقعة قرب سومطرة في الشمال، والذين بلغ عددهم 188 راكبًا، بحسب ما أعلنته وزارة النقل الإندونيسية.