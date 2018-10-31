استعدادٌ لتشكيل فريق دولي للتحقيق بمقتل خاشقجي

أوضح فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أن الأخير "مستعد لتشكيل فريق دولي للتحقيق في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، متى تلقى طلبا بذلك من قبل إحدى الدول الأعضاء المعنية بالموضوع في الأمم المتحدة".

وخلال مؤتمر صحافيّ بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، قال حق إن غوتيريش تلقى بالفعل "استشارات قانونية من مستشاريه المعنيين بخصوص إمكانية قيامه بتشكيل فريق دولي" للتحقيق في مقتل خاشقجي بقنصلية بلاده في تركيا.

الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش (الأناضول)

وأكد أن غوتيريش "على دراية بالتطورات الأخيرة التي أعلنت في وقت سابق اليوم في تركيا بشأن مقتل الصحفي السعودي"، مؤكدا أن موقف الأمين العام كما هو ويتمثل في ضرورة "إطلاق تحقيقات عاجلة ومحايدة ومستقلة".

وكانت النيابة العامة التركية في إسطنبول، أصدرت اليوم بيانا أوضحت فيه أنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع النائب العام السعودي سعود المعجب، رغم كل جهودها المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة بشأن مقتل خاشقجي، إلا إنها ذكرت أنه تم قتله خنقا فور دخوله مبنى القنصلية وفقاً لخطة معدة مسبقا.



