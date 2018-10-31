بومبيو: الوقت ليس في صالح السعودية.. عليها الكشف عن الحقائق

صرّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، بأن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، "ينتهك قواعد القانون الدولي". وأضاف خلال مقابلة مع الخدمة الإذاعية لشبكة "فوكس نيوز" أن "السعوديين تعلمون أنه يتعين عليهم الكشف عن الحقائق وأن الوقت ليس في صالحهم".

وأردف: "ما حدث داخل القنصلية السعودية في إسطنبول أمر مروع... وما تزال هناك الكثير من الأسئلة لم تتم الإجابة عنها بشأن ما حدث".

وقال إن بلاده "لن تعتمد على الآخرين في استخلاص الحقائق، بل ستحاول الوصول لذلك من خلال المعلومات التي تتلقاها"، فيما أكد بومبيو أن بلاده ما تزال تريد الاحتفاظ بعلاقاتها الإستراتيجية مع السعودية على عدة أصعدة.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول، اليوم، أن "جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".

وقالت النيابة التركية في بيان إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها عقب قتله خنقا، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا أيضا".

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".