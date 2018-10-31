25 قتيلا في تحطم هليكوبتر عسكرية في أفغانستان

قتل 25 شخصا بينهم رئيس مجلس ولاية فراه، اليوم الأربعاء، في سقوط هليكوبتر عسكرية غربي أفغانستان، حيث أعلن مسؤولون أفغان أن التحطم ناجم عن فقدان السيطرة، فيما زعمت طالبان أن عناصر الحركة أسقطوها.

وقال مسؤولون إقليميون، إن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأفغاني سقطت في جنوب غرب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل أفراد الطاقم والركاب وعددهم 25 شخصا.

بدوره، قال المتحدث باسم حاكم إقليم فراه بغرب أفغانستان، ناصر مهري، إن طائرتي هليكوبتر عسكريتين كانتا في الطريق إلى إقليم هرات المجاور عندما خرجت إحداهما عن السيطرة.

وأكد أن الطائرة تحطمت وسط ظروف جوية سيئة بعد وقت قصير على إقلاعها من منطقة أنار دارا الجبلية متجهة نحو ولاية هيرات القريبة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وحدة القوات الأرضية التابعة للفيلق نور الحق خليقي أن رئيس المجلس، الإقليمي فريد بختوار، كان على متن المروحية مع إحدى عضوات المجلس جميلة أميني، بالإضافة إلى نائب القائد العام للفيلق نعمة الله خليل.

وقال متحدث باسم حركة طالبان إن مسلحي الحركة أسقطوا الطائرة.