العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإندونسية المنكوبة

عثرت السلطات الإندونيسية على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة التي تحطمت يوم الإثنين الماضي، في البحر، بعد إقلاعها بدقائق.

وعثر غواصون من القوات البحرية الإندونيسية على الصندوق اليوم الخميس، على عمق 30 مترا في سواحل كراوانع، حيث تحطمت الطائرة، بحسب ما ذكرته قناة كومباس التلفزيونية.

وسلمت القوات البحرية الصندوق الأسود إلى السلطات المعنية من أجل إجراء الفحوص اللازمة.

والإثنين الماضي، أعلنت إدارة الطيران المدني في إندونيسيا اختفاء طائرة عن شاشات الرادار، وفقدان الاتصال بها بعد دقائق من إقلاعها، فيما تأكدت فرق البحث من تحطمها في البحر.

متعلقات ركاب الطائرة المنكوبة (أ ب)

وكان قائد الطائرة بهافيي سونيجا، وهو هندي الجنسية، قد أبلغ عن مشكلات تقنية قبل الكارثة، وطلب أن يعود إلى المطار، بحسب إعلام محلي.

وسمحت هيئة مراقبة الجو في إندونيسيا بعودة الطائرة، لكنها سرعان ما اختفت عن شاشات الرادار وهبطت لخمسة آلاف قدم ثم سقطت في الماء، وأظهرت الصور حطاما وأغراضا للركاب وهي تطفو على سطح المحيط.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "ليون" للطيران، متجهة في رحلة داخلية من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانغكال بينانج، الواقعة في جزيرة سومطرة (شمال)، وعلى متنها 188 شخصا، بحسب ما أعلنته وزارة النقل الإندونيسية.

وبحسب موقع "فلايت رادار 24" الذي يتتبع حركة الطائرات المدنية والتجارية حول العالم، فإن الطائرة المنكوبة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، وتعد طائرة حديثة نسبيا.