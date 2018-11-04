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إيطاليا: مصرع 12 بفيضان نهر في جزيرة صقلية

تاريخ النشر: 04/11/2018 - 18:43

إيطاليا: مصرع 12 بفيضان نهر في جزيرة صقلية
فيضان النهر في بلدة كاستلداتشا، مقاطعة باليرمو (أ ب)
عرب ٤٨

لقي 12 شخصًا مصارعهم، اليوم الأحد، جراء هطول أمطار غزيرة تسبب بحدوث سيول وفيضانات في جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إن نهرًا في ريف صقلية فاض جراء الأمطار الغزيرة؛ ما أدى لتسرب المياه إلى المنازل الموجودة على ضفافه.

وأسفر الفيضان عن مصرع 10 شخصًا على الأقل، وفقدان شخصين، ليتم العثور لاحقًا على جثماني المفقودين، ويرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 12.

وأوضحت الصحيفة أن 9 من الضحايا هم من بلدة كاستلداتشا في مقاطعة باليرمو، وأحدهم من بلدة فيكاري في المحافظة ذاتها، فيما لقي شخصان مصرعهما في مقاطعة أغريغنتو في جزيرة صقليا.

وتواصل السلطات الإيطالية عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة.

وقبل يومين، أعلنت السلطات الإيطالية أن ضحايا العاصفة التي تشهدها البلاد منذ حوالي أسبوع، ارتفع إلى 18 قتيلا.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#جزيرة صقلية
#كاستلداتشا
#إيطاليا

إيطاليا: مصرع 12 بفيضان نهر في جزيرة صقلية

إيطاليا: مصرع 12 بفيضان نهر في جزيرة صقلية

إيطاليا: مصرع 12 بفيضان نهر في جزيرة صقلية

من عرب 48

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