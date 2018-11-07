نفى الكرملين، اليوم الأربعاء، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إلغاء لقاء مزمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في العاصمة الفرنسية باريس.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، ديميتري بيسكوف، حيث قال للصحفيين إن "التقارير الإعلامية التي ذكرت إلغاء لقاء بين بوتين ونتنياهو على هامش مراسم إحياء الذكرى المئوية لإنتهاء الحرب العالمية الأولى المزمع إقامتها في باريس غير صحيحة".

وأضاف: "لم تكن هناك خطة لإجراء لقاء بين بوتين ونتنياهو لكي تُلغى".

ومساء أمس الثلاثاء كشف التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، عن إلغاء لقاء مقرر بين رئيس نتنياهو وبوتين في باريس.

وقال التلفزيون الإسرائيلي، أمس، إن الإلغاء جاء بموجب طلب فرنسي، بعدم إجراء لقاءات جانبية على هامش المناسبة الاحتفالية بمناسبة مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولي، التي يتوقع أن يحضر إليها أكثر من 60 زعيمًا عالميًا.

وأكدت القناة أن إلغاء اللقاء تم تنسيقه سابقا بين الطرفين، وأنه لم يتم الاتفاق على موعد جديد لعقد اللقاء، وقالت القناة، نقلا عن مصدرها، إنه "وبعد إلغاء اللقاء بين بوتين ونتنياهو، فإنه من المحتمل أن يلغي نتنياهو زيارته لباريس".

ووفقًا للمصدر الإسرائيلي، فإن الكرملين غاضب من الإعلان الإسرائيلي، نهاية الشهر الماضي، عن قصف أهداف في سورية، بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية في اللاذقية، في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 عسكريًا روسيًا كانوا على متنها.

وفي السياق، نقلت العاشرة الإسرائيلية، عن مبعوث الإدارة الأميركية إلى سورية، جيمس جيفري، اليوم الأربعاء، قوله "لقد أظهرت روسيا التسامح في الماضي تجاه الهجمات الإسرائيلية على أهداف إيرانية في سورية. نأمل أن يستمر هذا الموقف من الروس".