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الجيش الأميركي يبدأ سحب معدات من سورية

تاريخ النشر: 11/01/2019 - 08:20

الجيش الأميركي يبدأ سحب معدات من سورية
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، يوم أمس الخميس، إن الجيش الأميركي بدأ بسحب معدات من سورية، في مؤشر على بداية انسحاب القوات الأميركية من هناك، بينما لا يزال الجدول الزمني للانسحاب غير واضح.

ونقلت "فرانس برس" عن المسؤول الأميركي قوله "يُمكنني أن أوكّد حصول نقل لمعدّات من سورية. ولأسباب أمنيّة، لن أعطي تفاصيل إضافيّة في الوقت الحالي".

وكانت قناة "CNN" قد تحدّثت في وقت سابق عن سحب تلك المعدّات خلال الأيام الأخيرة. ونقلت عن مسؤول في الإدارة الأميركيّة على علم مباشر بالعمليّة قوله إنّ سحب المعدّات مؤشّر إلى بداية الانسحاب الأميركي من سورية.

ولم يصف ذلك المسؤول بالضبط ما كانت تحتويه تلك الشحنة، أو كيف تمّ نقلها.

وكان قد قال وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، إنّ الانسحاب الأميركي من سورية سيتمّ، مؤكّداً أنّ واشنطن ستعمل بـ"الدبلوماسية" على "طرد آخر جندي إيراني" من هذا البلد.

وكان قد أكّد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، الأحد، خلال زيارة لإسرائيل أنّ الانسحاب الأميركي من سورية يجب أن يتمّ مع "ضمان" الدفاع عن الحلفاء.

ويوجد حاليا نحو ألفي جندي أميركي في سورية.


#سورية
#وزارة الدفاع الأميركية
#جون بولتون
#مايك بومبيو

من عرب 48

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