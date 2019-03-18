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موزمبيق: ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إلى ألف

تاريخ النشر: 18/03/2019 - 18:07

موزمبيق: ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إلى ألف
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

ارتفعت، اليوم الإثنين، حصيلة ضحايا الإعصار الاستوائي "إيداي" الذي ضرب موزمبيق، إلى أكثر من 1000، وفقما أعلن الرئيس فيليبي نيوسي.

وقال نيوسي الذي عاد إلى مابوتو "حاليا، لدينا رسميا 84 قتيلا، ولكن عندما حلقنا فوق المنطقة صباحا لفهم ما يجري، فإن كل شيء يدفع الى الاعتقاد بأن الحصيلة قد تتعدى الألف قتيل".

وأضاف أن أكثر من 100 ألف شخص في خطر.

يذكر أن الإعصار "إيداي" قد ضرب وسط موزمبيق مساء الخميس، قبل أن يواصل مساره إلى زيمبابوي.

وكان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قد أعلن في بيان، الإثنين، أن ثاني مدن موزمبيق بييرا ومحيطها "تضررت أو دمّرت بنسبة 90 في المئة جراء الإعصار الاستوائي إيداي".

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#موزمبيق
#الإعصار إيداي
#فيليبي نيوسي

من عرب 48

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