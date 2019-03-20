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السجن مدى الحياة للزعيم السابق لصرب البوسنة كاراديتش

تاريخ النشر: 20/03/2019 - 18:29

السجن مدى الحياة للزعيم السابق لصرب البوسنة كاراديتش
رادوفان كاراديتش (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات

أصدرت محكمة الجنايات الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، اليوم الأربعاء، حكمًا نهائيًا بالسجن المؤبد بحق زعيم صرب البوسنة السابق، رادوفان كاراديتش، المعروف بـ"سفاح البوسنة".

وأيدت محكمة الطعون إدانة كاراديتش بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وزادت مدة عقوبته من 40 سنة إلى السجن مدى الحياة.

وأكدت المحكمة إدانة كاراديتش، زعيم صرب البوسنة مطلع التسعينيات، بالتورط في مذبحة سربرنيتسا، التي قضى فيها أكثر من 8 آلاف بوشناقي مسلم في أيام قليلة، منتصف 1995.

كما أدانوه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب البوسنة (1992-1995)، التي قتل فيها أكثر من 200 ألف مسلم.

ولم يظهر كاراديتش أي رد فعل تقريبًا عندما تلا القاضي الدنماركي، فاني يونسين، الحكم، والذي يعني أن كاراديتش البالغ من العمر 73 عامًا سيقضي بقية حياته خلف القضبان.

وقال القاضي يونسين إن المحكمة كانت مخطئة عندما أصدرت عقوبة مدتها 40 سنة فقط بالنظر إلى ما أسماه "الحجم الكبير والقسوة المنهجية" لجرائمه، ودوى تصفيق حاد في قاعة المحكمة عندما تلا يونسين الحكم الجديد.

واعتُقل كاراديتش عام 2008 في العاصمة الصربية بلغراد، بعد سنوات من التخفي بهوية مزيفة، وتم تسليمه إلى المحكمة الدولية لتبدأ مسيرة تقاض طويلة.

وتلقى "سفاح البوسنة"، عام 2016، حكمًا بالسجن 40 عامًا مع حق الاستئناف، من قبل محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، قبل أن يتم حلها في العام نفسه، لتتسلّم "آلية المحكمة الجنائية الدولية" تلك القضايا، عام 2017.

وفي سياق منفصل، رفض القضاة طعنا ضد تبرئة كاراديتش من تهمة ثانية بالإبادة الجماعية في الحرب نفسها.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#محكمة الجنايات الدولية
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#الإبادة الجماعية
#جرائم الحرب
#الجرائم ضد الإنسانية

من عرب 48

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