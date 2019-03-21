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وزير خارجية البرازيل: نقل السفارة إلى القدس قيد الدراسة

تاريخ النشر: 21/03/2019 - 06:16

وزير خارجية البرازيل: نقل السفارة إلى القدس قيد الدراسة
الرئيس البرازيلي بولسونارو (أب)
عرب ٤٨ / وكالات

قال وزير خارجية البرازيل، إرنستو أراوجو، يوم أمس الأربعاء، إن نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة "لا يزال قيد الدراسة".

جاءت هذه التصريحات قبل عشرة أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس البرازيل، جايير بولسونارو، إلى إسرائيل في نهاية الشهر الجاري.

وقال أراوجو خلال مؤتمر صحافي في برازيليا "قضية القدس مهمة للغاية، وهي تشكّل جوهر ما يمكن أن تكون عليه العلاقة الجديدة مع إسرائيل. الطريقة التي سيُتّخذ بها هذا القرار ما زالت قيد الدرس".

ويزور بولسونارو إسرائيل من 31 آذار/ مارس إلى 2 نيسان/ أبريل، بعد جولته على الولايات المتحدة وتشيلي هذا الأسبوع.

ويُبرز خيار الزيارات الرسمية التي يجريها بولسونارو قربه من الحكومات المحافظة والقومية.

وكان الزعيم اليميني المتطرف أعلن خلال الحملة الرئاسية أنه يعتزم نقل السفارة البرازيلية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كما فعلت الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع خشية من رد فعل انتقامي من جانب البلدان العربية المستوردة للّحوم البرازيلية.

يشار  إلى أن برنامج زيارة بولسونارو لإسرائيل غير معلن. وقال وزير الخارجية البرازيلي إنه ليس مقررًا في الوقت الحالي أن يزور الرئيس البرازيلي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#البرازيل
#القدس
#جايير بولسونارو
#إرنستو أراوجو

من عرب 48

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