قوافل من المهاجرين تنطلق من المكسيك نحو أميركا

انطلقت قوافل من المهاجرين تضم حوالي 1500 مهاجر من أميركا الوسطى وكوبا من جنوب المكسيك على ضفاف نهر سوشياتي، الذي يشكل حدودا مع غواتيمالا، على أمل الوصول إلى الولايات المتحدة.

وانطلق رجال ونساء وأطفال يتحدرون من غواتيمالا والسلفادور وهندوراس، بعدما قضوا عدة ليال في مدينة تاباتشولا المكسيكية القريبة من حدود غواتيمالا.

وأوضح أحد المهاجرين السلفادوري فيسنتي مارتينيز لوكالة فرانس برس، أن معظم هؤلاء المهاجرين قرروا الرحيل، بعدما رفض المركز الوطني المكسيكي للهجرة منحهم وثيقة تجيز لهم البقاء بصفة قانونية في المكسيك.

وإزاء تقاطر قوافل المهاجرين، أقام هذا المركز "برنامجا عاجلا" يهدف إلى تشريع أوضاع آلاف الأجانب في المكسيك. لكنه عاد وعلق هذا البرنامج في 28 كانون الثاني/يناير، وأعلن أن على المهاجرين التوجه إلى سفارات المكسيك في بلادهم.

وانضم إلى القافلة القادمة من أميركا الوسطى مئات الكوبيين الذين دخلوا بصورة غير قانونية إلى المكسيك قبل شهر.

ويعتزم المهاجرون اتباع مسار القوافل السابقة، ويواكبهم في رحلتهم عناصر من الشرطة وسيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني.

ويدخل مئات آلاف الأشخاص كل سنة إلى جنوب المكسيك بهدف العبور إلى الولايات المتحدة شمالا.

احتجاز أكثر من 100 مهاجر من أميركا الوسطى في شمال المكسيك

قالت حكومة ولاية تاماوليباس في شمال شرق المكسيك، إن الشرطة ومسؤولين اتحاديين احتجزوا 107 مهاجرين من دول أميركا الوسطى كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة من مدينة رينوسا الحدودية.

واعترضت الشرطة، إثر تلقيها معلومات، مجموعة من المهاجرين جاؤوا في شاحنات في الجزء الغربي من المدينة التي تقع قبالة مدينة ماكالين في ولاية تكساس الأميركية.

وقالت حكومة ولاية تاماوليباس في بيان، إن مسلحين مجهولين شرعوا في إطلاق النار على الشرطة في موقع اعتراض المهاجرين، مما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين في تبادل لإطلاق النار.

وأضاف البيان، أن الشرطة ضبطت سلاحا ناريا وذخيرة لكن لم يذكر البيان تفاصيل عن اعتقال المسلحين ولا هويتهم.

كما اكتشفت الشرطة وجود مجموعة من الرجال والنساء من أميركا الوسطى على مشارف طريق سريع في رينوسا. وقالت الحكومة، إن الشرطة استدعت مسؤولي الهجرة الاتحاديين الذين يقومون حاليا بفحص الوضع القانوني للمهاجرين المحتجزين.

ونقلت الشرطة عن المعهد الوطني للهجرة، أن السلطات تحتجز 51 من جواتيمالا و47 من هندوراس وتسعة من السلفادور في المجمل.

وتعهدت الحكومة الجديدة في المكسيك بتنظيم وكبح تدفق المهاجرين من أميركا الوسطى على حدودها الشمالية مع محاولتها تقليل التوتر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الهجرة غير المشروعة لبلاده.