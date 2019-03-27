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انفجار في ستوكهولم يسفر عن إصابات

تاريخ النشر: 27/03/2019 - 09:41

انفجار في ستوكهولم يسفر عن إصابات
ستوكهولم (توضيحية - Pixabay)
عرب ٤٨ / الأناضول

وقع انفجار، صباح اليوم الأربعاء، في منطقة صناعية غربي العاصمة السويدية ستوكهولم، ما أسفر عن إصابة عدّة أشخاص، دون توضيح سبب الانفجار حتى الآن.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية نقلًا عن مصادر محلية سويدية، أن انفجارًا كبيرًا هز ستوكهولم صباح الأربعاء، موقعًا عددًا من الجرحى.

وأوضحت أن الانفجار وقع في منطقة "فالينغباي" الصناعية، ما تسبب بحدوث أضرار لعدد من السيارات والمباني، من بينها فندق.

وقالت الشرطة المحلية، إنه تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى، دون ذكر عدد محدد.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، فيدريك آندرسون، أنه تم تطويق المنطقة التي وقع فيها الحادث، وتم إطلاق تحقيق في الانفجار. ولم تعلن السلطات الرسمية ماهية الانفجار وأسبابه حتى الآن.

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#ستوكهولم
#السويد
#انفجار

من عرب 48

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