المكسيك ترفع مستوى التأهب بعد ثوران بركان

رفعت السلطات المكسيكية من مستوى التأهب على خلفية تصاعد ثوران بركان "بوبوكاتبتبيل"، الواقع على بعد 70 كيلومترا جنوب شرق العاصمة مكسيكو، إلى أعلى درجة ما دون حالة الطوارئ.

وذكر المركز الوطني للوقاية من الكوارث في البلاد، الخميس، أنه تم رفع مستوى التحذير بعد قذف البركان 200 مرة على الأقل للغازات والرماد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ورفع المركز مستوى التحذير إلى تحذير أصفر من المستوى الثالث من أصل سبع مستويات، وهو مستوى يقل عن مستوى الإنذار الأحمر الذي يؤدي إلى الاستعدادات للإخلاء.

وحذر البيان، المواطنين من الاقتراب من منطقة البركان، حيث أطلق البركان خلال اليومين الماضيين غازات ورماد بارتفاع كيلومترين، وفي الأيام القليلة الماضية، دفع الصخور المتوهجة حوالي 2.5 كيلومتر أسفل سفوحه وضخ رمادا في سماء الليل بالقرب من عاصمة البلاد.

ويبدو أن البركان ينشر الصخور الساخنة والرماد والغاز مباشرة من القنوات الداخلية.

وكان جبل ستراتوفولكانو البالغ ارتفاعه 5426 مترا نشطا بشكل خاص في الأشهر الأخيرة.

ويرى علماء الجيولوجيا أن الزلزال الذي ضرب مكسيكو، في أيلول/ سبتمبر 2017، والذي بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، زاد من نشاط البركان.

وتعني كلمة "بوبوكاتبتبيل"، في لغة شعب الآزتيك، "الجبل الذي يطلق الدخان"، وعاود البركان نشاطه منذ 1994، يذكر أنه يعيش حوالي 25 مليون شخص على بعد حوالي 100 كيلومتر من فوهة الجبل.