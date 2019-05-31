الأمم المتحدة تقاطع ورشة المنامة الاقتصادية

أعلنت الأمم المتحدة، مساء أمس، الخميس، مقاطعتها لورشة البحرين الاقتصادية التي تنظم في المنامة، أواخر حزيران/ يونيو المقبل، للكشف عن الشق الاقتصادي من خطة الإدارة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، ردا على سؤال بشأن حضور الأمم المتحدة المؤتمر "في هذه المرحلة، لم أبلغ بحضور أي شخص" المؤتمر.

وكان الناطق قد صرح أولا أن منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، دعي إلى المؤتمر الذي سيعقد في 25 و26 حزيران/يونيو في المنامة، لكنه لن يحضر الاجتماع. وصحح بعد ذلك تصريحه بالتأكيد أن ملادينوف لم يدعَ إلى المؤتمر.

ويستعد صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، منذ أشهر لكشف خطة البيت الأبيض التي تقول إنها أعدتها للسلام وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن المتوقع أن تناقش ورشة البحرين الفرص الاقتصادية للفلسطينيين، من خلال تمويلات يقدمها حلفاء واشنطن من دول في الخليج تجمعها مع إسرائيل والولايات المتحدة خصومة مع إيران.

ولمح كوشنر إلى أن الولايات المتحدة لن تمارس ضغوطا من أجل إقامة دولة فلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أنها ستقاطع مؤتمر البحرين، ولا تعتبر ترامب وسيطا نزيها بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.