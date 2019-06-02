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الصين: حرب الولايات المتحدة الاقتصادية "لن تعيدها عظيمة"

تاريخ النشر: 02/06/2019 - 08:12

الصين: حرب الولايات المتحدة الاقتصادية "لن تعيدها عظيمة"
بضاعة صينية تطالها الرسوم الأميركية (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلنت الصين، اليوم، الأحد، أنّ الحرب التجارية التي تشنّها واشنطن لم "تجعل أميركا عظيمةً مجددًا" بل ألحقت الضرر بالاقتصاد الأميركي، مؤكدة أنها "لن تساوم على المبادئ الأساسيّة"، في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

وصدرت هذه الوثيقة، التي عرضها نائب وزير الإعلام الصيني، غوو ويمين، للصحافيين، غداة دخول زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها على سلع أميركية بقيمة مليارات الدولارات.

وقال غوو إن الولايات المتحدة تتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه الانتكاسات، وأضاف عند تقديمه هذا "الكتاب الأبيض" أن الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي العام الماضي "لم تعد لأميركا عظمتها" كما يأمل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقال الكتاب الأبيض للحكومة الصينيّة إنّ "التدابير الجمركيّة (الأميركية) لم تُعزّز النمو الاقتصادي الأميركي، بل تسبّبت، بدلًا من ذلك، بأضرار جسيمة للاقتصاد الأميركي".

وصرح غوو أنه ليست لديه أي معلومات عن لقاء ثنائي ممكن بين ترامب ونظيره شي جينبينغ في نهاية حزيران/ يونيو في طوكيو، على هامش قمة العشرين.

واستأنفت واشنطن وبكين معركة الرسوم بينهما في وقت سابق هذا الشهر، بعدما انتهت المحادثات التجارية في الولايات المتحدة بدون اتفاق مع اتهام الجانب الأميركي للمفاوضين الصينيين بالتنصل من التزامات سابقة.

وأكدت بكين في كتابها الأبيض إنّ على الولايات المتحدة تحمّل "المسؤوليّة الكاملة" لانتكاسة مفاوضاتها التجارية مع الصين، مشيرةً إلى أنّ واشنطن غيّرت مطالبها مرارًا.

وقالت الصين إن الاتهام الذي أطلقته الإدارة الأميركية "بحصول تراجعٍ صينيّ، لا أساس له على الإطلاق"، وأضافت أن "التجربة التاريخيّة أثبتت أنّ أيّة محاولة لفرض صفقة من خلال التشويه والتقويض وممارسة أقصى ضغط، لن تؤدي سوى إلى إفساد علاقات التعاون".

وأكدت أن الاتهامات الأميركيّة للحكومة الصينية بسرقة الملكية الفكرية "لا أساس لها إطلاقًا"، لكنها اعترفت بأن "التعاون هو الخيار الوحيد الممكن".

وخلال الأسابيع الأخيرة، قررت واشنطن إدراج هواوي الصينية على قائمتها السوداء جرّاء مخاوف أمنية.

وفي 16 أيار/ مايو، أدرجت وزارة التجارة الأميركية مجموعة هواوي على ما يسمى "قائمة الكيانات" لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات الأميركية الصنع، التي تحتاجها لمعداتها. لكنها منحتها لاحقا مهلة 90 يوما قبل بدء تطبيق الحظر.

وردت وزارة التجارة الصينية، أول من أمس، الجمعة، بالإعلان أنها ستصدر من جهتها قائمة "كيانات غير موثوق بها" تفسخ عقودها التجارية وتتوقف عن إمداد الشركات الصينية.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#واشنطن
#بكين
#هواوي
#الولايات المتحدة
#الحرب التجارية

من عرب 48

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