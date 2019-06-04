أستراليا: مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار واعتقال المنفذ

قتل مسلح 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في مدينة داروين الأسترالية قبل أن تعتقله الشرطة المحلية.

وقال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، إن الحادث لا يتعلق بالإرهاب.

وأضاف للصحفيين في لندن "هذا عمل عنيف فظيع أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بالفعل".

وقال مدير شرطة المنطقة الشمالية، لي مورغان، لصحيفة "غارديان أستراليا" إن رجلا يبلغ من العمر 45 عاما اعتقل بعد إطلاق النار.

وأضاف "لدينا تقارير في هذه المرحلة تفيد بوفاة أربعة أشخاص، كما أصيب آخرون بأعيرة نارية."

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن رجلا أطلق النار على فندق "بالمز" في ضاحية وولنر بداروين.

وأضافت أن الشرطة حضرت إلى ثلاثة مشاهد للجريمة في المدينة، التي يقطنها 100 ألف شخص، متعلقة بالرجل المسلح.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن المشتبه به كان يرتدي قميصا مميزا ويقود شاحنة بيضاء صغيرة ذات كابينتين، وفقا لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأسترالية.