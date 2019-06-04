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إردوغان يؤكد عدم تراجع بلاده عن صفقة "إس 400" مع روسيا

تاريخ النشر: 04/06/2019 - 09:51

إردوغان يؤكد عدم تراجع بلاده عن صفقة "إس 400" مع روسيا
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تتراجع عن الاتفاق الذي أبرمته مع روسيا لشراء منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية رغم الضغوط الأميركية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عنه قوله "اتفقنا (مع روسيا). نحن عازمون. لا تراجع عن ذلك".

وشكلت رغبة أنقرة شراء منظومة "إس-400" الروسية مصدر خلاف أساسي بين تركيا والولايات المتحدة ودفعت واشنطن للتهديد بفرض عقوبات.

وكانت قد قالت مسؤولة رفيعة في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الأسبوع الماضي، أنّ إصرار تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوّي الصاروخي الروسيّة ستكون له نتائج "كارثيّة" على برنامج مقاتلات "إف-35" المشترك بين واشنطن وأنقرة، وكذلك على تعاون تركيا مع حلف شمال الأطلسي.

وقالت مساعدة وزير الدّفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي بالوكالة، كاثرين ويلباغر، إنّ مخطط تركيا لشراء منظومة "إس-400" سيضرّ بقدرة تركيا على العمل مع التحالف الغربي ويُجبر واشنطن على فرض عقوبات على أنقرة.

ولفتت إلى أنّ إدارة ترامب، حتّى لو كانت لا تُريد معاقبة تركيا، فإنّها قد تضطر إلى ذلك بضغطٍ من الكونغرس غير المتعاطف مع أنقرة.

ورفضت تركيا الضغوط الأميركية واصفة عمليّة شراء المنظومة الروسية بأنّها "صفقة منتهية".

والأربعاء، تحدث إردوغان هاتفيًا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وناقشا عرضًا سابقًا لأنقرة بتشكيل "مجموعة عمل مشتركة" بشأن منظومة الصواريخ، بحسب ما أفاد مكتب الرئيس التركي.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#رجب طيب إردوغان
#إس 400

من عرب 48

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