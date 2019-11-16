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ترامب يصدر عفوا عن ضباط اتّهموا بارتكاب بجرائم حرب

تاريخ النشر: 16/11/2019 - 10:34

ترامب يصدر عفوا عن ضباط اتّهموا بارتكاب بجرائم حرب
(أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

أصدر الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح اليوم، السبت، عفوًا عن ضابطين متّهمين بارتكابها جرائم حرب في أفغانستان والعراق، كما أمر بإعادة رتبة عسكرية إلى ضابط في القوّات الخاصّة لسلاح البحرية كان قد تمّ تجريده منها بسبب جرائم حرب اتّهم بارتكابها في العراق.

ولقي قرار ترامب استياءً من قِبَل وزارة الدّفاع الأميركية، وفق ما نقلته شبكة "سي. إن. إن." عن مسؤول بوزارة الدفاع (لم تكشف عن هويته) قوله إنّ قرار ترامب قوبل باستياء داخل الوزارة؛ مشيرًا إلى أن "وزارة الدفاع بذلت كل جهد لعرض مساوئ ذلك القرار ورغم ذلك مضى ترامب في قراره".

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب منح عفوا كاملا عن الملازم الأول كلينت لورانس، والرائد ماثيو جولستين، وأمر بأن تعاد لإدوارد جالاجر الرتبة العسكرية التي كان عليها قبل إدانته خلال محاكمة عسكرية العام الجاري.

وجاء في البيان أن "الرئيس كقائد أعلى لديه مسؤولية ضمان تنفيذ القانون والرأفة عندما يكون الأمر مناسبا لذلك". وأضاف أنّه "لأكثر من 200 عام استخدم الرؤساء سلطتهم لتقديم فرص ثانية لأفراد يستحقونها، ومنهم عسكريون خدموا بلادنا، هذه الإجراءات تتفق مع هذا التاريخ الطويل".

ووفق ما نقلته شبكة "سي. إن. إن." فقد أضاف المسؤول أن وزير الدفاع مارك إسبر وغيره من القادة العسكريين أبلغوا ترامب بأن "هذا العفو قد يضر بسلامة نظام القضاء العسكري وبمسألة الانضباط والثقة في القوات الأميركية لدى الدول الحليفة التي تستضيف قواتنا".

واتهم القضاء العسكري لورانس في 2013 بإصدار أوامر بقتل رجلين مدنيين على دراجتين ناريتين بالرصاص أثناء القيام بدورية في ولاية قندهار بأفغانستان، وأدين بارتكاب جريمتي قتل. والعام الماضي، اتهم جولستين بقتل مدني في أفغانستان عام 2010.

كذلك فقد وجّه لجالاجر، وهو قائد فصيلة بالقوات الخاصة بالبحرية الأمريكية ، تهمة ارتكاب جرائم حرب مختلفة أثناء وجوده في العراق في 2017، منها تصوير نفسه مع جثة معتقل بعد أن قتله طعنا في رقبته، مما أدى لتخفيض رتبته.


#الولايات المتحدة
#ترامب
#البنتاغون
#وزارة الدفاع الأميركية
#عفو
#جرائم حرب

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