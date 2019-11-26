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استطلاع: نصف الأميركيين يؤيدون مساءلة ترامب تمهيدا لعزله

تاريخ النشر: 26/11/2019 - 23:35

استطلاع: نصف الأميركيين يؤيدون مساءلة ترامب تمهيدا لعزله
(أ ب)
عرب ٤٨

أظهر استطلاع للرأي، الثلاثاء، أن نصف الأميركيين يؤيدون مساءلة وعزل الرئيس دونالد ترامب.

وبيّن الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي إن إن"، أن 50% ممن شملهم الاستطلاع، أبدوا تأييدهم إجراءات مساءلة ترامب تمهيدا لعزله، مقابل رفض 43%، بينما لم يحدد 7% موقفهم.

وجاءت نتائج الاستطلاع، مماثلة لاستطلاع سابق أجرته الشبكة نفسها في تشرين الأول/ أكتوبر، في مؤشر على عدم تغير توجهات الأميركيين منذ أن بدأت جلسات الاستماع العلنية الأولى في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب بهذا الشأن.

وبلغت نسبة الذين قالوا إنهم يتابعون "عن كثب أو إلى حد ما" إجراءات عزل ترامب 77%، بينما قال 12% إنهم "لا يتابعون إجراءات العزل العلنية عن كثب".

وشمل الاستطلاع عينة من 1007 أشخاص، وأجري خلال الفترة من 21- 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ويجري مجلس النواب الأميركي بقيادة الديمقراطيين، تحقيقا في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقًا ضد أحد الخصوم السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 تموز/ يوليو الماضي، طلب ترامب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر نائب الرئيس الديمقراطي السابق، جو بايدن، الذي يواجه ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن الرئيس ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غاز بوريسما" الأوكرانية.

ويرفض ترامب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.

 


#دونالد ترامب
#سي إن إن
#استطلاع

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