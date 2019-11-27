  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إيران تعلن اعتقال 8 "عملاء CIA" على خلفية الاحتجاجات

تاريخ النشر: 27/11/2019 - 21:12

إيران تعلن اعتقال 8 "عملاء CIA" على خلفية الاحتجاجات
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، احتجاز 8 عناصر "مرتبطة" بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وقال مدير عام شؤون مكافحة التجسس بوزارة الأمن الإيرانية (لم يُذكر اسمه)، إنهم ألقوا القبض على عدد من العناصر التي كانت "تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشغب، ونقلها إلى خارج البلاد، قبل قيامهم بهذا الأمر"، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء (رسمية).

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أنه "تم القبض على 6 من هؤلاء العناصر الذين كانوا متواجدين في أعمال الشغب، وينفذون أجندات الجهاز الاستخباري، كما تم الكشف عن اثنين آخرين منهم كانا يجمعان المعلومات لنقلها إلى الخارج، واعتقالهما قبل مغادرة البلاد".

وأوضحت الوزارة أن "هذه العناصر قد دُربت على جمع المعلومات تحت غطاء المواطن الصحافي، لدى دول مختلفة (لم تسمها) وبتمويل من جهاز الاستخبارات الأميركي".

وأضاف: "وضعت (العناصر) تحت الرصد الاستخباري (من قبل وزارة الأمن) حيث اتضح عقب تصعيد الشغب، بأنها تلقت أوامر للحضور في هذه الأحداث وإعداد تقارير حولها، ولا سيما مصورة".

وتشهد إيران منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، تسببت بسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن، واعتقلت السلطات على إثرها المئات، فيما تتهم جهات رسمية "أطرافًا خارجية"، بالسعي لإخلال النظام العام.


#إيران

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العراق: إضرام النار في القنصلية الإيرانية بالنجف
العراق: إضرام النار في القنصلية الإيرانية بالنجف

2019-11-27

حزب العمال و"معاداة السامية": استهداف كوربن عشية الانتخابات؟
حزب العمال و"معاداة السامية": استهداف كوربن عشية الانتخابات؟

2019-11-27

"عذرا.. العراق مغلق لصيانة الوطن": ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات
"عذرا.. العراق مغلق لصيانة الوطن": ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات

2019-11-27

الأكثر قراءة

اقتراح جديد: نتنياهو رئيس حكومة لأشهر ثم غانتس لسنتين

اقتراح جديد: نتنياهو رئيس حكومة لأشهر ثم غانتس لسنتين

2019-11-26
استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال

استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال

2019-11-26
تمرد بالليكود:

تمرد بالليكود: "تعاون بين ساعر وإدلشتاين"

2019-11-26
الهلال الأحمر: إصابة 63 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

الهلال الأحمر: إصابة 63 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

2019-11-26
ملفات نتنياهو: قلق أميركي من هجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران

ملفات نتنياهو: قلق أميركي من هجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران

2019-11-26