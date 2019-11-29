  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إصابات بعملية طعن في لندن والشرطة تقتل المنفذ

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 18:34

إصابات بعملية طعن في لندن والشرطة تقتل المنفذ
من المكان (أ ب)
عرب ٤٨

قتل شخص وأصيب خمسة آخرين بجروح متفاوتة، في عملية طعن وقعت مساء اليوم الجمعة، قرب جسر لندن الشهير وسط العاصمة البريطانية، حسبما أعلنت شرطة لندن، التي أكدت أن الحادثة عمل "إرهابي".

أعلنت شرطة لندن أن عناصرها قتلوا على جسر لندن شخصًا كان في حوزته "متفجّرات زائفة" بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية". وقال المسؤول في الشرطة، نيل باسو، في بيان "أنا حاليًا في موقع يمكنني من التأكيد أنه كان عملا إرهابيا".

وفي وقت سابق، قالت شرطة العاصمة لندن، في تغريدات عبر "تويتر"، إنه "تم إلقاء القبض على شخص بعد إصابة عدد من المارة في حادثة طعن بسكين وقعت بمنطقة لندن بريدج"، لافتة إلى أنها تصنف الحادثة على أنها "عمل إرهابي".

كما أشارت إلى إخلائها جسر لندن من المارة، وإغلاق المنطقة بأكملها، في إطار محاولات التعامل والسيطرة على الحادثة.

ولاحقا، قالت الشرطة البريطانية، في تغريدة أخرى، إنها أطلقت النار على شخص، دون أن توضح ما إذا كان هذا الشخص هو نفسه الذي أعلنت القبض عليه، أم شخص آخر متورط في الهجوم.

وأفادت بأنها تلقّت بلاغًا بشأن وقوع عملية طعن في المنطقة قرب جسر لندن الساعة 16:00. وأفادت "تم اعتقال رجل (...) نعتقد أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بجروح".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الشرطة البريطانية أطلقت الرصاص على رجل تواجد على جسر لندن بعد حادث الطعن.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن عيارين ناريين قد أطلقا. وأظهرت صورة على موقع "تويتر" شاحنة متوقفة على الجسر.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة البريطانية إن رجلا أصيب بالرصاص على ما يبدو في حادث على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية. وذكرت الشرطة في بيان "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن".

وبينما لم تذكر شرطة لندن عددا محددا للمصابين حتى الساعة 16:15، أفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية بسقوط 5 جرحى في عملية الطعن.

 


#طعن
#قتل
#جسر لندن
#الشرطة البريطانية

إصابات بعملية طعن في لندن والشرطة تقتل المنفذ

إصابات بعملية طعن في لندن والشرطة تقتل المنفذ

إصابات بعملية طعن في لندن والشرطة تقتل المنفذ

إصابات بعملية طعن في لندن والشرطة تقتل المنفذ

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القمع مستمر بالعراق: 15 قتيلًا في محافظات الجنوب
القمع مستمر بالعراق: 15 قتيلًا في محافظات الجنوب

2019-11-29

25 معتقلًا في احتجاجات الجزائر المتواصلة
25 معتقلًا في احتجاجات الجزائر المتواصلة

2019-11-29

الاتحاد الأوروبي: لا نؤيد توطين اللاجئين السوريين في لبنان
الاتحاد الأوروبي: لا نؤيد توطين اللاجئين السوريين في لبنان

2019-11-29

الأكثر قراءة

الأسير المقت يرفض مقترحًا روسيًا يقضي بالإفراج عنه

الأسير المقت يرفض مقترحًا روسيًا يقضي بالإفراج عنه

2019-11-28
الرئيس الإسرائيلي يدرس زيارة رسمية للأردن

الرئيس الإسرائيلي يدرس زيارة رسمية للأردن

2019-11-28
جلجولية: اعتداء على عشرات السيارات

جلجولية: اعتداء على عشرات السيارات

2019-11-28
الليكود يقدم مقترحًا جديدًا.. ونتنياهو

الليكود يقدم مقترحًا جديدًا.. ونتنياهو "يهدي" المستوطنين ملايين الشواقل

2019-11-28
رفض استئناف الطعن في نتائج انتخابات مجلس كفر مندا

رفض استئناف الطعن في نتائج انتخابات مجلس كفر مندا

2019-11-28