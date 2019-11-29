إصابات بعملية طعن في لندن والشرطة تقتل المنفذ

قتل شخص وأصيب خمسة آخرين بجروح متفاوتة، في عملية طعن وقعت مساء اليوم الجمعة، قرب جسر لندن الشهير وسط العاصمة البريطانية، حسبما أعلنت شرطة لندن، التي أكدت أن الحادثة عمل "إرهابي".

أعلنت شرطة لندن أن عناصرها قتلوا على جسر لندن شخصًا كان في حوزته "متفجّرات زائفة" بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية". وقال المسؤول في الشرطة، نيل باسو، في بيان "أنا حاليًا في موقع يمكنني من التأكيد أنه كان عملا إرهابيا".

وفي وقت سابق، قالت شرطة العاصمة لندن، في تغريدات عبر "تويتر"، إنه "تم إلقاء القبض على شخص بعد إصابة عدد من المارة في حادثة طعن بسكين وقعت بمنطقة لندن بريدج"، لافتة إلى أنها تصنف الحادثة على أنها "عمل إرهابي".

كما أشارت إلى إخلائها جسر لندن من المارة، وإغلاق المنطقة بأكملها، في إطار محاولات التعامل والسيطرة على الحادثة.

ولاحقا، قالت الشرطة البريطانية، في تغريدة أخرى، إنها أطلقت النار على شخص، دون أن توضح ما إذا كان هذا الشخص هو نفسه الذي أعلنت القبض عليه، أم شخص آخر متورط في الهجوم.

Even better video of that scum cunt getting shot on London Bridge pic.twitter.com/esnHpi02Uf — Loader (@mattloader12) November 29, 2019

وأفادت بأنها تلقّت بلاغًا بشأن وقوع عملية طعن في المنطقة قرب جسر لندن الساعة 16:00. وأفادت "تم اعتقال رجل (...) نعتقد أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بجروح".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الشرطة البريطانية أطلقت الرصاص على رجل تواجد على جسر لندن بعد حادث الطعن.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن عيارين ناريين قد أطلقا. وأظهرت صورة على موقع "تويتر" شاحنة متوقفة على الجسر.

Police have evacuated London Bridge station and the surrounding area.



A cordon has been set up at Borough Market while evacuation continues from nearby pic.twitter.com/kXP9aJruYU — Athar Abbasi (@Atharabbasi12) November 29, 2019

وفي وقت سابق، قالت الشرطة البريطانية إن رجلا أصيب بالرصاص على ما يبدو في حادث على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية. وذكرت الشرطة في بيان "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن".

وبينما لم تذكر شرطة لندن عددا محددا للمصابين حتى الساعة 16:15، أفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية بسقوط 5 جرحى في عملية الطعن.