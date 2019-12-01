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الفلبين: إجلاء آلاف تحسبا لإعصار قوي وتأجيل ألعاب

تاريخ النشر: 01/12/2019 - 17:50

الفلبين: إجلاء آلاف تحسبا لإعصار قوي وتأجيل ألعاب
من حفل افتتاح ألعاب جنوب شرق آسيا (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

شرعت السّلطات الفليبينية، اليوم، الأحد، بإجلاء آلاف الأشخاص، وسط ترقّب مستمرّ لإعصار قوي، اضطرّ منظمي ألعاب جنوب شرق آسيا إلى تأجيل الألعاب.

وحلّت العاصفة الآتية من المحيط الهادئ، مساء السبت، في أرخبيل الفلبين، وهو أحد أشكال سطح الأرض والذي يرمز  إلى مجموعة متقاربة ومتجاورة من الجزر الفلبينية، قبيل بدء حفل افتتاح ألعاب جنوب شرق آسيا بحضور الرئيس، رودريغو دوتيرتي ونجم الملاكمة ماني باكياو.

ومن المتوقع أن يصل إعصار "كاموري" بين مساء الإثنين وصباح الثلاثاء إلى الأرخبيل وسط توقعات بوصول سرعة الرياح إلى 170 كيلومترًا في الساعة.

ويفترض أن تستمر هذه الألعاب حتى 11 كانون الأول/ ديسمبر، وأن تقام في ثلاث مدن من جزيرة لوزون، وهي الأكبر في الفيليبين: كلارك، مانيلا، وسوبك.

وقال أحد أعضاء اللجنة المنظمة، رامون اغريغادو، وهو أحد أعضاء اللجنة المنظمة، لوكالة أنباء "فرانس برس"، إنّ "لعبة ركوب الأمواج جرى إلغاؤها، إلى حين حصولنا على صورة أوضح عن الأحوال الجوية".

وبدأت السلطات المحلية في منطقة بيكول بإجلاء السكان، إذ أن نحو 3 آلاف شخص قد وجدوا بعد ظهر اليوم الأحد، في ملاجئ ومراكز إيواء بالإضافة إلى المدارس والصالات الرياضية في شمال جزيرة لوزون، وفقًا للهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث في الفلبين.

 وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الفلبينيين تم إجلاؤهم عند الشواطئ أو في مناطق منخفضة العلو، والتي هي أكثر عرضة لفيضانات مفاجئة، وإنزلاقات تربة ناتجة عن الأمطار الغزيرة التي سيحملها الإعصار معه.

وسيتم إغلاق المدارس في بعض المدن الفيلبينية ومنح موظفين يومي عطلة، الإثنين والثلاثاء، وكان يتوقع أن يشارك نحو 8750 رياضي ورسميين في النسخة الثلاثين من ألعاب جنوب شرق آسيا، وينتظر المنظمون أن تتم متابعة هذه الألعاب من قبل 500 مليون شخص.


#الفيلبين
#إجلاء
#ألعاب شرق اسيا

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