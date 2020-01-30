إدراجُ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في "القائمة السوداء" الأميركية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي، إذ تم إدراجهما في القائمة السوداء التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعروف اختصارا بـ"أوفاك"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال المبعوث الأميركي المعني بشؤون إيران، بريان هوك، إن الوكالة الذرية الإيرانية "لعبت دورا في انتهاك التعهدات النووية".

وأضاف في مؤتمر صحافي، أن "إيران تجاوزت الحدود بشأن مستويات تخصيب اليورانيوم".

وأشار هوك إلى أن تفعيل آلية "فض النزاع" المدرجة ضمن الاتفاق النووي مع الدول الكبرى "يعكس نفاذ صبر المجتمع الدولي إزاء التهديدات الإيرانية".

وكانت إيران قد أعلنت في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، تعليق جميع تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، في غارة أميركية بالعراق، فيما أعلن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تفعيلهم آلية فض النزاع المدرجة ضمن الاتفاق النووي مع إيران، على خلفية "فشل" طهران في احترام التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتُعد "آلية فض النزاع"، إحدى الإجراءات التي يمكن لأحد أطراف الاتفاق النووي اللجوء إليها لمعالجة مشكلة تخلّف الطرف الآخر عن التزاماته، وفي حال تعذر ذلك، فإن الأمر قد يصل إلى إعادة الملف لمجلس الأمن الدولي، وإمكانية فرض عقوبات مجددا.

و في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف أنهم سيخرجون من معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" إذا تم نقل قضية بلاده إلى مجلس الأمن.