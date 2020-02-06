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شاحنات تعقم مناطق بأكملها في الصين ضد فيروس كورونا

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 17:15

شاحنات تعقم مناطق بأكملها في الصين ضد فيروس كورونا
( أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، تظهر فيها السلطات المحلية في مدينة ووهان الصينية وهي تعقم شوارع بأكملها ضد فيروس كورونا.

واستخدمت السلطات المحلية في ووهان على جرافات وشاحنات كبيرة لتعقيم المنطقة، وظهر في مقاطع الفيديو ضباب أبيض ناتج عن مواد التعقيم المستخدمة في شوارع المدينة.

وجاء تعقيم الشوارع بعد ما أمرت السلطات المحلية المواطنين في مدينة ووهان بعدم مغادرة المنازل والبقاء داخلها حتى انتهاء أعمال التعقيم في الشوارع ضد فيروس كورونا.

وعقمت مدينة هانغشي، التي يقطنها 2.7 مليون شخص في إقليم هوبي، شوارعها متضمنة المتاجر والحدائق العمومية ومراكز التسوق وغيرها من مرافق المدينة.

وبدأ تفشي فيروس كورونا في مدنية ووهان في الصين أواخر كانون الأول/ ديسمبر، وارتفعت حصيلة ضحاياه حتى اليوم الخميس إلى 563 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة على مستوى البلاد.

وأكدت قرابة 25 دولة وجود حالات إصابة على أراضيها بالفيروس الذي ظهر أولا في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#السلطات المحلية
#ووهان الصينية
#فيروس كورونا

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