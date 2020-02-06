شاحنات تعقم مناطق بأكملها في الصين ضد فيروس كورونا

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، تظهر فيها السلطات المحلية في مدينة ووهان الصينية وهي تعقم شوارع بأكملها ضد فيروس كورونا.

واستخدمت السلطات المحلية في ووهان على جرافات وشاحنات كبيرة لتعقيم المنطقة، وظهر في مقاطع الفيديو ضباب أبيض ناتج عن مواد التعقيم المستخدمة في شوارع المدينة.

Chinese authorities are spraying some chemicals in cities across China. #coronavirus pic.twitter.com/dHemJoftQB — Max Howroute▫️ (@howroute) February 4, 2020

وجاء تعقيم الشوارع بعد ما أمرت السلطات المحلية المواطنين في مدينة ووهان بعدم مغادرة المنازل والبقاء داخلها حتى انتهاء أعمال التعقيم في الشوارع ضد فيروس كورونا.

وعقمت مدينة هانغشي، التي يقطنها 2.7 مليون شخص في إقليم هوبي، شوارعها متضمنة المتاجر والحدائق العمومية ومراكز التسوق وغيرها من مرافق المدينة.

A man was spotted spraying disinfectant on self-balancing scooter in Bozhou, China. #coronavirus pic.twitter.com/HPOpiMS2tG — China Xinhua News (@XHNews) February 4, 2020

وبدأ تفشي فيروس كورونا في مدنية ووهان في الصين أواخر كانون الأول/ ديسمبر، وارتفعت حصيلة ضحاياه حتى اليوم الخميس إلى 563 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة على مستوى البلاد.

وأكدت قرابة 25 دولة وجود حالات إصابة على أراضيها بالفيروس الذي ظهر أولا في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان.