ألمانيا: تعليقُ حركة القطارات وإلغاء رحلات جوية خوفًا من "كيارا"

أعلنت السلطات الألمانية، يوم الأحد، تعليق حركة القطارات في جميع أنحاء ألمانيا، وإلغاء عشرات الرحلات الجوية من مطارات فرانكفورت وبرلين وميونخ وكولونيا وهانوفر، بسبب العاصفة "كيارا" التي من المنتظر أن تضرب الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد الأحد، والجنوب، صباح الإثنين.

وألغت المملكة المتحدة، ودول أوروبية أخرى، رحلات جوية وبحرية وتعليق حركة القطارات، تحسبًا للعاصفة المتوقع أن تبلغ سرعة رياحها 140 كيلومترًا في الساعة، بحسب موقع "يورونيوز".

وتم إلغاء الرحلات الجوية من مطاري هيرثو وجاتويك البريطانيين، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات، بسبب الأمطار الغزيرة التي سترافق العاصفة.

وتم تأجيل مباراة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بين فريقي مانشستر سيتي ووست هام، بعد أن كانت مقررة الأحد، وذلك لسوء الأحوال الجوية.

كما جرى إلغاء أنشطة رياضية أخرى، منها مارثون لندن، الذي كان مقررًا أن يشارك فيه نحو 25 ألف عداء.