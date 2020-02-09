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إيران تطلق قمرا صناعيا والولايات المتحدة قلقة

تاريخ النشر: 09/02/2020 - 13:04

إيران تطلق قمرا صناعيا والولايات المتحدة قلقة
منصة الإطلاق "سيمورغ" في إيران (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرومي، اليوم الأحد، أن إيران بدأت "العد العكسي" لإطلاق قمر صناعي جديد للمراقبة "العلمية".

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من برنامج إيران للأقمار الصناعية، واصفة إطلاق الصاروخ الناقل في كانون الثاني / يناير 2019 بأنه "استفزاز".

واعتبرت الولايات المتحدة أن إطلاق الصاروخ الناقل يشكل انتهاكًا للقرار الدولي رقم 2231. ويدعو هذا القرار إيران إلى "عدم القيام بأي نشاط على صلة بالصواريخ البالستية المصممة للتمكن من نقل شحنات نووية، بما فيها عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا صواريخ بالستية".

وكتب جهرومي، في تغريدة أنه "بدأ العدّ العكسي لإطلاق القمر ‘ظفر‘ في الساعات القليلة المقبلة".

قال رئيس الوكالة الفضائية الإيرانية الوطنية، مرتضى بيراري، في الأول من شباط/ فبراير إن القمر الذي يزن 113 كلغ يمكنه أن يدور 15 مرة حول الأرض في اليوم، وسيوضع على المدار على بعد 530 كلم من الأرض بواسطة منصة الإطلاق "سيمورغ"، موضحًا أن "المهمة الأساسية" للقمر ستكون "جمع مشاهد" مؤكدا على حاجة إيران لذلك خصوصا لدراسة الزلازل والوقاية منها و"منع الكوارث الطبيعية" وتطوير الزراعة.

وأعلنت طهران في كانون الثاني / يناير 2019، عن فشل وضع قمر "بيام" الذي كان مخصصا لجمع معطيات عن تغير البيئة في إيران.

وصرحت طهران أن ليس لديها نية حيازة سلاح نووي وأن برامجها البالستية والفضائية مشروعة ولا تنتهك القرار 2231.

وأوضحت إيران في أيلول/ سبتمبر أن انفجارًا وقع في إحدى منصاتها لإطلاق الأقمار الصناعية بسبب عطل تقني وانتقدت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لنشره تغريدات عن الأمر بنبرة "ابتهاج"،وردًا على تغريدة سُئل فيها عما سيحصل في حال فشل القمر "ظفر" على غرار القمر السابق، قال جهرومي إنه "سنحاول من جديد".

وواجهت خدمات الإنترنت في إيران هجمات إلكترونية في اليومين الماضيين، وفق ما أعلنت الوزارة، ولم تحدد السلطات مصدر الهجوم ولا دوافعه المحتملة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الولايات المتحدة
#وزير الاتصالات الإيراني
#انتهاكًا للقرار الدولي

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