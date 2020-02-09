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مقتل جنديين أميركيين بهجوم مسلح نفذه جندي أفغاني

تاريخ النشر: 09/02/2020 - 07:47

مقتل جنديين أميركيين بهجوم مسلح نفذه جندي أفغاني
(أ.ب.)
عرب ٤٨ /وكالات

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأحد، مقتل جنديين أميركيين وجرح ستة آخرين في هجوم نفذه، مساء السبت، جندي أفغاني داخل قاعدة عسكرية في ولاية ننغرهار في شرق أفغانستان.

وكان مسؤول عسكري أميركي قال إن جنودا أميركيين وأفغانا تعرضوا مساء أمس السبت، لإطلاق النار، وأكد مسؤولون محليون أن منفذه جندي أفغاني استهدف زملاءه الأميركيين.

وقال الناطق باسم القوات الأميركية في أفغانستان سوني ليغيت في بيان إن "المعلومات الحالية تفيد أن فردا يرتدي بزة عسكرية أفغانية فتح النار من رشاش على القوة المشتركة الأميركية الأفغانية".

وكان الناطق أكد قبل ذلك أن هذه القوات تعرضت "لإطلاق نار مباشر" في ولاية ننغرهار. وأوضح أن الحادث وقع السبت في ولاية ننغرهار بشرق أفغانستان في قاعدة في نطقة شرزاد.

وقال حاكم الولاية شاه محمود مياكيل في تسجيل صوتي وزع على وسائل الإعلام أن ثلاثة جنود أفغان جرحوا. وأكد أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان عملا متعمدا ارتكبه شخص "متسلل"، أم أنه حادث عرضي.

وأضاف مياكيل "لم تحدث مواجهة بين القوات ونحن نحقق حاليا" في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وقال الناطق باسم القوات الأميركية أيضا إن سبب الهجوم غير معروف حتى الآن.

وفي تغريدة قالت المجموعة السابعة في القوات الخاصة الأميركية أن "عددا" من جنودها قتلوا أو جرحوا.

وأكدت مصادر أمنية أفغانية عدة أن الاشتباكات دارت بين قوات أميركية وأخرى أفغانية.

وبحسب مسؤول في الحكومة الأفغانية، فإن "مروحيات عديدة هبطت وأقلعت من مقر القيادة العامة لإخلاء المصابين".

وتكبدت القوات الأميركية العام الماضي أكبر الخسائر منذ انتهاء العمليات القتالية رسميا في أواخر 2014.

وفي كانون الأول/ديسمبر قتل عناصر من حركة طالبان تسلّلوا إلى الجيش الأفغاني تسعة جنود أفغان في وسط البلاد.

وفي تموز/يوليو قتل جندي أفغاني عنصرين من القوات الأميركية أثناء زيارتهما قاعدة للجيش الأفغاني في قندهار.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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